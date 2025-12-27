快訊

台日高中棒球賽／九州聯隊2勝1和作收 教頭：想再挑戰平鎮

中央社／ 新北27日電
2025中信盃台日高中棒球對抗賽27日續在新莊棒球場舉行，由宜蘭羅東高工對上日本九州聯隊，終場九州以3比1擊敗羅東，雙方相互鼓勵。中央社
台日高中棒球對抗賽九州聯隊今天與台灣羅東高工交手，以3比1拿勝，此次對抗賽戰績2勝1和；九州聯隊總教練加藤慶二卻表示，想再挑戰一次和局作收的平鎮高中，笑說想打延長賽。

2025中信盃台日高中棒球對抗賽在新莊棒球場舉行，九州聯隊今天羅東高工交手，兩隊前3局都沒有拿下分數，九州聯隊4局下靠著梶山侑孜適時安打先馳得點，再靠著觸身球保送、四壞保送、高飛犧牲打跑回第2分。

羅東高工5局上突破封鎖，靠著顏翊展、陳冠文接連安打，九州聯隊投手犯規、暴投跑回分數；九州聯隊5局下再起攻勢，靠著失誤、福島陽奈汰適時安打，再添1分保險分。

今天比賽受到雨勢影響暫停約1小時，兩隊球員也都上場幫忙吸水、協助場地整理；九州聯隊25日首戰與平鎮高中2比2握手言和，昨天比賽擊敗北海道聯隊，今天再擊敗羅東高工，對抗賽戰績不錯。

加藤慶二稱讚羅東高工今天先發左投林頡廷不錯，但也接著提到，還想要再挑戰一次平鎮高中，想要打延長賽、跟平鎮分出勝負。

2025中信盃台日高中棒球對抗賽27日續在新莊棒球場舉行，首場由宜蘭羅東高工對上日本九州聯隊，九州梶山侑孜擊出適時安打，送回第1分，板凳席慶祝。中央社
2025中信盃台日高中棒球對抗賽27日續在新莊棒球場舉行，由宜蘭羅東高工對上日本九州聯隊，九州藤翔琉（前）面對軟弱滾地球上演美技。中央社
2025中信盃台日高中棒球對抗賽27日續在新莊棒球場舉行，由宜蘭羅東高工對上日本九州聯隊，羅東廖佑賢（右）遭觸殺於2壘前。中央社
