中職／新聞盃兄弟隊有「洋將」！ 養父鐵登板投124公里

新聞盃軟式棒球賽今天開打，中信兄弟隊大手筆找來「洋將」，傳奇球星養父鐵連2場比賽登板，第2戰對樂天桃猿投2局掉3分，最快球速124公里，他滿意笑說：「52歲了，這樣很可以。」

由台灣棒球記者作家協會主辦的第8屆新聞盃賽事，聚集職棒6球團的工作人員，以及中華職棒聯盟、中華棒協、原棒協、DAZN、展逸國際行銷等相關產業工作者，一共12支隊伍透過軟式棒球賽聯繫感情，今年協辦單位包含中華職業棒球大聯盟、勝優國際、中信育樂以及挺悍運動行銷。

中信兄弟隊「小雞」林恩宇連2年情義相挺，今天在兄弟首戰擔任先發投手，也擔任打者上場打擊，與原棒協的傳奇球星劉義傳上演投打對決，林恩宇成功敲出安打展現「二刀流」能力。

兄弟首戰雖派出養父鐵緊急登板，仍與原棒協戰平，養父鐵苦笑說明，臨時上場熱身不足，現在擔任日職阪神虎隊球探，都在按測速槍，加上先前因腳踝扭傷，已經2年多沒有碰球。

第2戰養父鐵再上場，先發對樂天桃猿隊，根據現場球探提供的測速槍，最快球速124公里，曲球也有90公里，最終投2局掉3分。養父鐵對於自己球速感到滿意，笑說：「我已經52歲了，這樣很可以。」

養父鐵因為球探工作，常來台關注高中選手，這次受兄弟邀約參加新聞盃，他表示，雖然沒什麼練習，自認表現還能更好一些，但能夠見到過去認識的球員或是工作人員，感到很開心。