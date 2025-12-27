快訊

PLG／「女神日」對尬三上悠亞 洋基工程主場開幕志玲姐姐來敲鐘

王ADEN表演風波未歇！社團老師「撕女學生制服口袋」 校友轟：沒這傳統

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／新聞盃兄弟隊有「洋將」！ 養父鐵登板投124公里

中央社／ 台北27日電
由台灣棒球記者作家協會主辦的第8屆新聞盃軟式棒球賽一連兩天在台北市觀山棒球場舉行，27日中信兄弟隊推出昔日日本籍洋將養父鐵登板投球，掀起回憶殺。中央社
由台灣棒球記者作家協會主辦的第8屆新聞盃軟式棒球賽一連兩天在台北市觀山棒球場舉行，27日中信兄弟隊推出昔日日本籍洋將養父鐵登板投球，掀起回憶殺。中央社

新聞盃軟式棒球賽今天開打，中信兄弟隊大手筆找來「洋將」，傳奇球星養父鐵連2場比賽登板，第2戰對樂天桃猿投2局掉3分，最快球速124公里，他滿意笑說：「52歲了，這樣很可以。」

由台灣棒球記者作家協會主辦的第8屆新聞盃賽事，聚集職棒6球團的工作人員，以及中華職棒聯盟、中華棒協、原棒協、DAZN、展逸國際行銷等相關產業工作者，一共12支隊伍透過軟式棒球賽聯繫感情，今年協辦單位包含中華職業棒球大聯盟、勝優國際、中信育樂以及挺悍運動行銷。

中信兄弟隊「小雞」林恩宇連2年情義相挺，今天在兄弟首戰擔任先發投手，也擔任打者上場打擊，與原棒協的傳奇球星劉義傳上演投打對決，林恩宇成功敲出安打展現「二刀流」能力。

兄弟首戰雖派出養父鐵緊急登板，仍與原棒協戰平，養父鐵苦笑說明，臨時上場熱身不足，現在擔任日職阪神虎隊球探，都在按測速槍，加上先前因腳踝扭傷，已經2年多沒有碰球。

第2戰養父鐵再上場，先發對樂天桃猿隊，根據現場球探提供的測速槍，最快球速124公里，曲球也有90公里，最終投2局掉3分。養父鐵對於自己球速感到滿意，笑說：「我已經52歲了，這樣很可以。」

養父鐵因為球探工作，常來台關注高中選手，這次受兄弟邀約參加新聞盃，他表示，雖然沒什麼練習，自認表現還能更好一些，但能夠見到過去認識的球員或是工作人員，感到很開心。

樂天桃猿 棒協 棒球

延伸閱讀

經典賽／大谷翔平會登板投球？ 日本監督持保留態度

台日高中棒球賽／九州聯隊牟禮翔敲首安 獲鈴木一朗稱讚添自信

台日高中棒球賽／混血長山武藏完封勝 愛新莊偏硬的投手丘

台日高中棒球賽／蔡辰瀧高三振率 5局9K盼被看到

相關新聞

中職／李雅英中文單曲《哇塞》正式推出！ 網：聽不懂歌詞

富邦悍將韓籍啦啦隊成員李雅英個人單曲《哇塞》今天凌晨正式推出，MV在台灣華納音樂官方YouTube不到15小時瀏覽量就破10萬，輕鬆的旋律十分入耳，但有許多網友表示聽不懂歌詞。 這首是一首全中文

中職／新聞盃兄弟隊有「洋將」！ 養父鐵登板投124公里

新聞盃軟式棒球賽今天開打，中信兄弟隊大手筆找來「洋將」，傳奇球星養父鐵連2場比賽登板，第2戰對樂天桃猿投2局掉3分，最快...

日職／「樂天王陽明」張為瀚接徐若熙翻譯 薪水是台灣3倍

「龍之子」徐若熙昨天正式加盟日本職棒軟銀鷹隊，軟銀官網也公布新進隊職員名單，前樂天桃猿隊翻譯張為瀚入團，擔任中文翻譯。他曾因帥氣外型，被球迷封為「樂天王陽明」。 現年24歲的張為瀚曾是福林少棒、

棒球／看好中國棒球發展遭性命威脅 周思齊已報警蒐證將依法追究

前中信兄弟球星、現任世界棒壘球總會（WBSC）執行副會長暨亞洲棒球總會會長辜仲諒特助的周思齊，日前因公開表達對「中國城市棒球聯賽（CPB）」發展持正面看法，在社群平台引發熱議，卻遭部分不理性網友散布不

日職／「台灣怪物右腕」徐若熙加盟軟銀 王貞治勉勵：戰鬥開始了

25歲投手徐若熙加盟日職福岡軟銀鷹隊，日本媒體以「台灣的怪物右腕」大幅報導。軟銀鷹會長王貞治晚間透過球團表示，徐若熙在台...

台日高中棒球賽／九州聯隊牟禮翔敲首安 獲鈴木一朗稱讚添自信

台日高中棒球對抗賽九州聯隊今天以4比0擊敗北海道聯隊；九州聯隊牟禮翔敲出來台首安，牟禮翔曾獲傳奇球星鈴木一朗稱讚，他表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。