中職／李雅英中文單曲《哇塞》正式推出！ 網：聽不懂歌詞

富邦悍將韓籍啦啦隊成員李雅英個人單曲《哇塞》今天凌晨正式推出，MV在台灣華納音樂官方YouTube不到15小時瀏覽量就破10萬，輕鬆的旋律十分入耳，但有許多網友表示聽不懂歌詞。

這首是一首全中文歌曲，對於韓國人李雅英來說相當不容易。李雅英表示，「希望這首歌能夠散發滿滿的活力與正能量，不論男女老少，都能很輕鬆跟著旋律一起哼唱，我們一起哇塞哇塞。」

影片曝光後吸引大批網友關注，但有不少人表示聽不懂李雅英的中文，「從頭到尾只聽懂兩個字哇賽」、「感覺要有個歌詞的字幕」、「前半段幾乎聽不懂，到一半突然打通任督二脈大部份聽懂了」、「MV不放字幕也太逼人，是中文怪物嗎」、「想不到比檸檬（富邦悍將啦啦隊成員）還早出歌」。