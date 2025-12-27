日職／「樂天王陽明」張為瀚接徐若熙翻譯 薪水是台灣3倍

「龍之子」徐若熙昨天正式加盟日本職棒軟銀鷹隊，軟銀官網也公布新進隊職員名單，前樂天桃猿隊翻譯張為瀚入團，擔任中文翻譯。他曾因帥氣外型，被球迷封為「樂天王陽明」。

現年24歲的張為瀚曾是福林少棒、長安青少棒球員，高中前往日本鹿島學園高校就讀。高中畢業後張為瀚升學，取得東京國際大學學士，曾在2023年報名中職選秀，但未獲任何球隊青睞。

張為瀚去年回日本打球，加入BC聯盟栃木金色勇士隊。去年季後張為瀚卸下戰袍，返台求職，接下桃猿隊日籍教頭古久保健二貼身翻譯，有球迷注意到他的帥氣外型神似台灣男星王陽明，因此獲得「樂天王陽明」封號。

日職翻譯平均年薪約700萬至900萬日圓（約140萬至180萬元新台幣）；桃猿隊翻譯年薪約48萬元至54萬元新台幣，張為瀚薪水有望3倍跳。