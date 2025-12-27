棒球／周思齊看好中國棒球發展竟遭性命威脅 已報警蒐證將依法追究
前中信兄弟球星、現任世界棒壘球總會（WBSC）執行副會長暨亞洲棒球總會會長辜仲諒特助的周思齊，日前因公開表達對「中國城市棒球聯賽（CPB）」發展持正面看法，在社群平台引發熱議，卻遭部分不理性網友散布不實指控，甚至出現涉及人身安全的死亡威脅。周思齊方面已完成蒐證，並委請律師向警方報案，強調將依法追究相關法律責任。
中國城市棒球聯賽預計於明年元旦開打，目前規劃有5支球隊參賽。周思齊近日受訪時指出，若該聯賽能順利推動，將有助於帶動整體亞洲棒球市場成長，並看好未來市場規模。不過，因兩岸關係長期緊張，上述言論迅速在網路上掀起論戰。
隨後，有網友在社群平台以情緒化、非理性方式留言，內容除不實指控外，更涉及對周思齊及其家人的生命威脅。對此，周思齊已透過律師向士林警局報案。
其經紀人表示，相關言論已嚴重侵害當事人名譽與人身安全，情節顯非言論自由所能容許，周思齊已完成證據蒐集與保全，後續將對相關人士提告。
經紀人也強調，未來將依法追究法律責任，以維護當事人權益，並遏止不實指控、網路霸凌與恐嚇行為。
