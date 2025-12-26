日職／「台灣怪物右腕」徐若熙加盟軟銀 王貞治期待相見

25歲投手徐若熙加盟日職福岡軟銀鷹隊，日本媒體以「台灣的怪物右腕」大幅報導。軟銀鷹會長王貞治晚間透過球團表示，徐若熙在台灣的活躍有目共睹，非常期待他成為軟銀鷹的一員後，能作為投手群的支柱大放異彩，「非常期待與你相見的那一天」。

徐若熙季後行使旅外自由球員（FA）權利，今天舉行加盟福岡軟銀鷹隊記者會，披上代表王牌的軟銀鷹隊18號球衣。日本媒體紛紛報導，期待「台灣出身的158公里右腕」，予以關注。

日刊體育報導，福岡軟銀鷹網羅徐若熙，據悉簽下為期3年、總額約15億日圓的大型合約，背號則確定是象徵王牌投手的「18號」。

報導稱，明年3月的世界棒球經典賽（WBC），徐若熙入選台灣代表隊幾乎已成定局，球隊也期待他能填補有原航平轉投日本火腿後留下的空缺，讓這位「新台灣特快車」協助軟銀鷹拿下聯盟3連霸，以及連霸「日本一」總冠軍。

王貞治也對徐若熙的加盟表示欣喜。他透過球團發表評論表示，「徐投手在台灣的活躍有目共睹，非常期待他成為鷹隊的一員後，能夠放手一搏，作為投手群的支柱大放異彩。」

他也勉勵徐若熙，「明年的戰鬥已經開始了，請在休賽季做好心理準備。非常期待與你相見的那一天。」

今年10月率領軟銀鷹擊退阪神虎，奪下暌違5年日職總冠軍賽（日本大賽）冠軍的總教練小久保裕紀，昨天與球隊簽下至2028年賽季為止、為期3年合約。

軟銀鷹老闆孫正義向小久保提出「連續奪下日本一」的目標。孫正義高度讚賞小久保的領導能力，期盼球隊能長期站在12支球隊之首。

孫正義表示，「王（貞治）會長創下了世界第一的紀錄，也為球隊植入拼到底的精神，這就是我們鷹隊的文化。不能因為成為日本一就自滿、滿足，一定要達成連霸。」

軟銀鷹如果下季再奪太平洋聯盟冠軍，將是球團遷至福岡後首次聯盟3連霸；如果連續兩年奪得日本一，則是繼2017年至2020年4連霸以來再度達成。小久保表示，「我感到責任重大。奪下日本一之後，我的心思已經放在明年。」