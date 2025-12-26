快訊

年底大禮包！財神下凡 大樂透頭獎1億1注獨得獎落這縣市

體感-20℃快凍僵！ 南韓「冷凍庫級寒流」來襲 冰淇淋擺路邊也融不了

85萬吃播YTR爆假吃！嚼了吐掉畫面瘋傳 宣布無限期休養：痛苦戰勝快樂

日職／「台灣怪物右腕」徐若熙加盟軟銀 王貞治期待相見

中央社／ 東京26日專電
味全龍徐若熙加盟日本職棒軟銀鷹隊，加盟記者會上正式穿戴上軟銀鷹18號球衣、球帽。記者林俊良／攝影
味全龍徐若熙加盟日本職棒軟銀鷹隊，加盟記者會上正式穿戴上軟銀鷹18號球衣、球帽。記者林俊良／攝影

25歲投手徐若熙加盟日職福岡軟銀鷹隊，日本媒體以「台灣的怪物右腕」大幅報導。軟銀鷹會長王貞治晚間透過球團表示，徐若熙在台灣的活躍有目共睹，非常期待他成為軟銀鷹的一員後，能作為投手群的支柱大放異彩，「非常期待與你相見的那一天」。

徐若熙季後行使旅外自由球員（FA）權利，今天舉行加盟福岡軟銀鷹隊記者會，披上代表王牌的軟銀鷹隊18號球衣。日本媒體紛紛報導，期待「台灣出身的158公里右腕」，予以關注。

日刊體育報導，福岡軟銀鷹網羅徐若熙，據悉簽下為期3年、總額約15億日圓的大型合約，背號則確定是象徵王牌投手的「18號」。

報導稱，明年3月的世界棒球經典賽（WBC），徐若熙入選台灣代表隊幾乎已成定局，球隊也期待他能填補有原航平轉投日本火腿後留下的空缺，讓這位「新台灣特快車」協助軟銀鷹拿下聯盟3連霸，以及連霸「日本一」總冠軍。

王貞治也對徐若熙的加盟表示欣喜。他透過球團發表評論表示，「徐投手在台灣的活躍有目共睹，非常期待他成為鷹隊的一員後，能夠放手一搏，作為投手群的支柱大放異彩。」

他也勉勵徐若熙，「明年的戰鬥已經開始了，請在休賽季做好心理準備。非常期待與你相見的那一天。」

今年10月率領軟銀鷹擊退阪神虎，奪下暌違5年日職總冠軍賽（日本大賽）冠軍的總教練小久保裕紀，昨天與球隊簽下至2028年賽季為止、為期3年合約。

軟銀鷹老闆孫正義向小久保提出「連續奪下日本一」的目標。孫正義高度讚賞小久保的領導能力，期盼球隊能長期站在12支球隊之首。

孫正義表示，「王（貞治）會長創下了世界第一的紀錄，也為球隊植入拼到底的精神，這就是我們鷹隊的文化。不能因為成為日本一就自滿、滿足，一定要達成連霸。」

軟銀鷹如果下季再奪太平洋聯盟冠軍，將是球團遷至福岡後首次聯盟3連霸；如果連續兩年奪得日本一，則是繼2017年至2020年4連霸以來再度達成。小久保表示，「我感到責任重大。奪下日本一之後，我的心思已經放在明年。」

軟銀 徐若熙 王貞治 日職 阪神虎 日本火腿

延伸閱讀

中職／蔡其昌看見徐若熙的成功特質 替台灣球員開創新道路

日職／徐若熙「天花板」在哪？葉君璋妙回：看過台北101嗎

日職／徐若熙旅日最想對決這2人 王建民：中信兄弟鬆了一口氣

日職／想敲開中職旅外大門 徐若熙喊話要高標要求自己

相關新聞

日職／早早傾向軟銀因台灣人少 徐若熙：想快點強迫自己適應

徐若熙上架海外市場，吸引美日球團競逐，味全龍隊總教練葉君璋透露早在大約半年前已經聽過他的答案，徐若熙隨後也證實此事，而他...

日職／想敲開中職旅外大門 徐若熙喊話要高標要求自己

中華職棒近兩年輸出三位選手晉升日本職棒，徐若熙更是以3年保底1000萬美元、最高可達1500萬美元的驚人合約前進軟銀鷹隊...

中職／只怕有機會留著他 葉君璋爆料早知徐若熙心向軟銀

味全龍隊成功將「龍之子」徐若熙銷往日本職棒，加入軟銀鷹隊，總教練葉君璋透露，早在半年前就有聽說他心裡的答案是軟銀，「主要...

日職／「台灣怪物右腕」徐若熙加盟軟銀 王貞治期待相見

25歲投手徐若熙加盟日職福岡軟銀鷹隊，日本媒體以「台灣的怪物右腕」大幅報導。軟銀鷹會長王貞治晚間透過球團表示，徐若熙在台...

台日高中棒球賽／九州聯隊牟禮翔敲首安 獲鈴木一朗稱讚添自信

台日高中棒球對抗賽九州聯隊今天以4比0擊敗北海道聯隊；九州聯隊牟禮翔敲出來台首安，牟禮翔曾獲傳奇球星鈴木一朗稱讚，他表示...

台日高中棒球賽／混血長山武藏完封勝 愛新莊偏硬的投手丘

台日高中棒球對抗賽九州聯隊今天與北海道聯隊交手，九州聯隊先發投手「美日混血」長山武藏7局完封，率隊以4比0搶勝；長山武藏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。