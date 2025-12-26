台日高中棒球賽／九州聯隊牟禮翔敲首安 獲鈴木一朗稱讚添自信
台日高中棒球對抗賽九州聯隊今天以4比0擊敗北海道聯隊；九州聯隊牟禮翔敲出來台首安，牟禮翔曾獲傳奇球星鈴木一朗稱讚，他表示，很開心也增添自信，受到鈴木一朗指點收穫多。
2025中信盃台日高中棒球對抗賽九州聯隊今天與北海道聯隊交手，九州聯隊首棒打者牟禮翔1局下敲出安打，開啟球隊攻勢，九州聯隊首局就攻下3分。
牟禮翔2局下選到四壞保送、跑出盜壘成功，單場2打數敲出1支安打；九州聯隊總教練加藤慶二表示，牟禮翔曾受到日職傳奇球星鈴木一朗稱讚，可以被世界等級的打者稱讚很難得，今天首局就有表現也很厲害。
牟禮翔表示，可以受到世界頂尖的球員稱讚很開心，也更有自信，鈴木一朗當時到校指導，從傳球開始提點，不能只用手的力量傳球，要使用全身力量，也提醒選球的重要性，還收到鈴木一朗送的球棒。
被問起昨天與台灣青棒球隊平鎮高中交手的感覺，牟禮翔表示，台灣投手直球尾勁很好，滑球犀利度也很好，這種等級的直球、變化球在日本國內很少見，是很好的經驗。
牟禮翔來台前曾擔心會無法適應台灣食物，他提到，很開心台灣有很多好吃的食物，目前吃到飯店早餐培根最好吃，期待之後有機會品嚐台灣著名美食小籠包。
