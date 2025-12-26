台日高中棒球賽／混血長山武藏完封勝 愛新莊偏硬的投手丘
台日高中棒球對抗賽九州聯隊今天與北海道聯隊交手，九州聯隊先發投手「美日混血」長山武藏7局完封，率隊以4比0搶勝；長山武藏說，在偏硬的新莊投手丘投起來很輕鬆。
2025中信盃台日高中棒球對抗賽在新莊棒球場舉行，今天下午場比賽為兩支日本球隊交手，九州聯隊先發投手長山武藏總計用90球完投7局，僅被敲出2支安打，投出5次三振、2次四壞保送，無失分，投出完封勝。
九州聯隊總教練加藤慶二表示，本來打算讓長山武藏投2、3局就好，但今天表現得很好，可以投出完封勝也嚇一跳，可能新莊棒球場的投手丘比較硬，比較適合這樣的投球條件。
今天比賽時還下著雨，長山武藏表示，今天表現好的地方是可以有效搶好球數，把球控在想要的範圍內，個人偏好比較硬的投手丘，今天投起來感覺很輕鬆。
被問起昨天與台灣青棒球隊平鎮高中交手的感覺，長山武藏昨天有代打上場1個打席；長山武藏表示，平鎮高中的投手等級在日本幾乎看不到，雖然只有1個打席，但很享受對決的感覺。
長山武藏是首度到台灣，他表示，雖然還沒適應得很好，但覺得飯店的早餐很好吃，在日本沒什麼機會吃到台灣料理，味道跟日本食物不太一樣。長山武藏是美日混血，爸爸是美國人、媽媽是日本人，他從出生開始就在日本打球。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言