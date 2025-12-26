台日高中棒球賽／混血長山武藏完封勝 愛新莊偏硬的投手丘

台日高中棒球對抗賽九州聯隊今天與北海道聯隊交手，九州聯隊先發投手「美日混血」長山武藏7局完封，率隊以4比0搶勝；長山武藏說，在偏硬的新莊投手丘投起來很輕鬆。

2025中信盃台日高中棒球對抗賽在新莊棒球場舉行，今天下午場比賽為兩支日本球隊交手，九州聯隊先發投手長山武藏總計用90球完投7局，僅被敲出2支安打，投出5次三振、2次四壞保送，無失分，投出完封勝。

九州聯隊總教練加藤慶二表示，本來打算讓長山武藏投2、3局就好，但今天表現得很好，可以投出完封勝也嚇一跳，可能新莊棒球場的投手丘比較硬，比較適合這樣的投球條件。

今天比賽時還下著雨，長山武藏表示，今天表現好的地方是可以有效搶好球數，把球控在想要的範圍內，個人偏好比較硬的投手丘，今天投起來感覺很輕鬆。

被問起昨天與台灣青棒球隊平鎮高中交手的感覺，長山武藏昨天有代打上場1個打席；長山武藏表示，平鎮高中的投手等級在日本幾乎看不到，雖然只有1個打席，但很享受對決的感覺。

長山武藏是首度到台灣，他表示，雖然還沒適應得很好，但覺得飯店的早餐很好吃，在日本沒什麼機會吃到台灣料理，味道跟日本食物不太一樣。長山武藏是美日混血，爸爸是美國人、媽媽是日本人，他從出生開始就在日本打球。