中職／味全龍與軟銀簽3年合作協議 盼培養出更多徐若熙

投手徐若熙從中職味全龍隊轉戰日職軟銀鷹隊，龍隊宣布與軟銀簽訂3年合作協議，深化交流；頂新和德文教基金會創辦人魏應充盼培養「第2、第3個徐若熙」，站上世界舞台。

福岡軟銀鷹隊今天舉行徐若熙加盟記者會，龍隊也正式宣布，已與日本職棒福岡軟銀鷹隊簽訂為期3年的合作協議，合作期間自2026年1月1日起至2028年12月31日止。雙方將展開多面向合作，共同推動台灣與日本職業棒球交流，深化球團經營、人才培育及球迷文化等層面的合作。

龍隊表示，本次合作旨在促進雙方職業棒球間的長期交流，結合球團經營與專業領域經驗，提升棒球運動及相關產業的整體發展價值。透過建立穩定且具前瞻性的合作平台，期盼為球員、教練、球團人員及球迷創造更多交流與成長機會。

在合作架構下，雙方球團將針對多項重點領域研議並推動具體合作措施，包括球團經營與專業領域交流，透過資訊交換與實務經驗分享，深化彼此在人才培育、技術與管理層面的理解；同時也將研議於日本及台灣舉辦交流賽事與相關活動，促進台日職業棒球互動。

此外，雙方亦將建立以年輕選手派遣與培育為核心的合作機制，拓展選手學習與歷練國際視野；在行銷與宣傳方面，研議共同推動相關合作與資訊傳遞，提升品牌能見度與影響力；同時也將積極促進球迷交流與文化互動，加深台日球迷之間的連結與理解。

味全龍球團表示，能與福岡軟銀鷹隊建立合作關係，「我們深感榮幸，透過這次合作，期盼在球團經營、人才培育及球迷文化等層面持續深化交流，為球隊長期發展注入更多能量，也為台灣棒球與國際接軌開創更多可能。這也呼應復出推手魏應充長期推動人才培育與國際策略合作的方向，讓球團持續穩健前行。」

頂新和德文教基金會創辦人魏應充代表味全龍球團出席記者會，提到與軟銀的合作，秉持「不是買賣，而是一項希望工程」的理念，未來也期待與軟銀攜手，培養第2、3個「徐若熙」，讓台灣甚至亞洲的球員，都有機會站上世界舞台。