中央社／ 台北26日電
投手徐若熙從中職味全龍隊轉戰日職軟銀鷹隊，龍隊宣布與軟銀簽訂3年合作協議，深化交流記者林俊良／攝影 林俊良
投手徐若熙從中職味全龍隊轉戰日職軟銀鷹隊，龍隊宣布與軟銀簽訂3年合作協議，深化交流記者林俊良／攝影 林俊良

投手徐若熙從中職味全龍隊轉戰日職軟銀鷹隊，龍隊宣布與軟銀簽訂3年合作協議，深化交流；頂新和德文教基金會創辦人魏應充盼培養「第2、第3個徐若熙」，站上世界舞台。

福岡軟銀鷹隊今天舉行徐若熙加盟記者會，龍隊也正式宣布，已與日本職棒福岡軟銀鷹隊簽訂為期3年的合作協議，合作期間自2026年1月1日起至2028年12月31日止。雙方將展開多面向合作，共同推動台灣與日本職業棒球交流，深化球團經營、人才培育及球迷文化等層面的合作。

龍隊表示，本次合作旨在促進雙方職業棒球間的長期交流，結合球團經營與專業領域經驗，提升棒球運動及相關產業的整體發展價值。透過建立穩定且具前瞻性的合作平台，期盼為球員、教練、球團人員及球迷創造更多交流與成長機會。

在合作架構下，雙方球團將針對多項重點領域研議並推動具體合作措施，包括球團經營與專業領域交流，透過資訊交換與實務經驗分享，深化彼此在人才培育、技術與管理層面的理解；同時也將研議於日本及台灣舉辦交流賽事與相關活動，促進台日職業棒球互動。

此外，雙方亦將建立以年輕選手派遣與培育為核心的合作機制，拓展選手學習與歷練國際視野；在行銷與宣傳方面，研議共同推動相關合作與資訊傳遞，提升品牌能見度與影響力；同時也將積極促進球迷交流與文化互動，加深台日球迷之間的連結與理解。

味全龍球團表示，能與福岡軟銀鷹隊建立合作關係，「我們深感榮幸，透過這次合作，期盼在球團經營、人才培育及球迷文化等層面持續深化交流，為球隊長期發展注入更多能量，也為台灣棒球與國際接軌開創更多可能。這也呼應復出推手魏應充長期推動人才培育與國際策略合作的方向，讓球團持續穩健前行。」

頂新和德文教基金會創辦人魏應充代表味全龍球團出席記者會，提到與軟銀的合作，秉持「不是買賣，而是一項希望工程」的理念，未來也期待與軟銀攜手，培養第2、3個「徐若熙」，讓台灣甚至亞洲的球員，都有機會站上世界舞台。

軟銀 棒球 徐若熙 味全龍

相關新聞

日職／軟銀火速交付18號球衣 徐若熙：這背號push我往更好地方

徐若熙將以象徵王牌的18號球衣加盟軟銀鷹隊，他知道這是一個承載不同重量的背號，也展現想要扛下的肩膀，霸氣表示，「這個背號...

日職／想敲開中職旅外大門 徐若熙喊話要高標要求自己

中華職棒近兩年輸出三位選手晉升日本職棒，徐若熙更是以3年保底1000萬美元、最高可達1500萬美元的驚人合約前進軟銀鷹隊...

中職／只怕有機會留著他 葉君璋爆料早知徐若熙心向軟銀

味全龍隊成功將「龍之子」徐若熙銷往日本職棒，加入軟銀鷹隊，總教練葉君璋透露，早在半年前就有聽說他心裡的答案是軟銀，「主要...

中職／味全龍與軟銀簽3年合作協議 盼培養出更多徐若熙

投手徐若熙從中職味全龍隊轉戰日職軟銀鷹隊，龍隊宣布與軟銀簽訂3年合作協議，深化交流；頂新和德文教基金會創辦人魏應充盼培養...

中職／蔡其昌看見徐若熙的成功特質 替台灣球員開創新道路

25歲投手徐若熙今天舉行加盟日職福岡軟銀鷹隊記者會，中職會長蔡其昌分享小故事，看見徐若熙的鬥志和求勝慾，希望徐若熙的例子...

日職／徐若熙「天花板」在哪？葉君璋妙回：看過台北101嗎

投手徐若熙透過旅外自由球員制度從中職味全龍隊轉戰日職福岡軟銀鷹隊，總教練葉君璋今天說，看到目標開花結果。問起徐若熙「天花...

