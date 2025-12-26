中職／蔡其昌看見徐若熙的成功特質 替台灣球員開創新道路

25歲投手徐若熙今天舉行加盟日職福岡軟銀鷹隊記者會，中職會長蔡其昌分享小故事，看見徐若熙的鬥志和求勝慾，希望徐若熙的例子，能替台灣年輕選手開創新的可能和道路。

中職會長蔡其昌出席徐若熙加盟軟銀鷹隊記者會，蔡其昌回憶首次看到徐若熙效力味全龍隊期間中職初登板，在洲際棒球場先發3.2局飆出11次三振，讓人大為驚豔，卻被教練團換下來，「我當時還懷疑，為什麼要換他，終於明白總教練葉君璋的深謀遠慮。」

蔡其昌表示，好的球員養成不是一朝一夕可以達成，棒球生涯的每個階段，都需要有好的團隊用心照顧，徐若熙可以用這麼好的條件加盟日職軟銀鷹隊，很替徐若熙開心。

蔡其昌也透露小故事，今年初世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）首戰預定的先發投手就是徐若熙，但因為腿部不適換先發投手，「感覺得出徐若熙不開心，這是他第一次看到我沒有笑容，知道他或許覺得一點小傷不算什麼，有信心和毅力要為國家出戰。」

蔡其昌提到，從一個小事件就可以看見徐若熙展現出的態度、鬥志和求勝慾望，這也是主導球員能不能有更好運動生涯發展的關鍵。

蔡其昌也提到，徐若熙提供一個很好的例子，高中畢業不一定要馬上旅外，先到中華職棒，接受好的團隊照顧，之後再挑戰旅外，也是一條好的道路；徐若熙也為台灣年輕球員開創新的道路、新的可能，給未來年輕球員參考。

桃園三級棒球推手「張老師」張滄彬出席記者會回憶，徐若熙三級棒球都是桃園完成，成長都看在眼裡，還記得高中時期曾在醫院遇過徐若熙，看了很心疼，經歷傷勢、復健，靠著毅力一路走來。祝福徐若熙在日職發光發熱，母校平鎮高中會以他為榮，但也希望徐若熙飲水思源，記得一路走來幫助過他的貴人。