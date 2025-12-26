快訊

日職／徐若熙「天花板」在哪？葉君璋妙回：看過台北101嗎

中央社／ 台北26日電
味全龍徐若熙加盟日本職棒軟銀鷹隊，加盟記者會上，味全創辦人魏應充（右）、總教練葉君璋（中）到場見證，給他加油打氣。記者林俊良／攝影
味全龍徐若熙加盟日本職棒軟銀鷹隊，加盟記者會上，味全創辦人魏應充（右）、總教練葉君璋（中）到場見證，給他加油打氣。記者林俊良／攝影

投手徐若熙透過旅外自由球員制度從中職味全龍隊轉戰日職福岡軟銀鷹隊，總教練葉君璋今天說，看到目標開花結果。問起徐若熙「天花板」在哪，葉君璋妙喻：「看過台北101嗎？」

25歲投手徐若熙加盟日職軟銀鷹隊記者會今天舉行，原球團龍隊總教練葉君璋坦言「壓力減少」，透露龍隊復隊後就有目標，要把徐若熙送出國，也想要看看龍隊有沒有能力做到，「我們的目標，算是開花結果。」

記者會上，軟銀首席棒球總管（CBO）城島健司直言，徐若熙還沒有到真正的頂點和天花板，「我們有世界頂級的運科和世界頂級的教練團，希望幫助若熙持續成長。」

被問起覺得徐若熙的「天花板」到底在哪，葉君璋先開玩笑回：「你們看過101嗎？」他也透露，過程中有意網羅徐若熙、接觸過徐若熙的球隊，都認為還有成長的空間。

葉君璋表示，軟銀在接觸徐若熙的過程中，關於徐若熙細節部分問得非常詳細，軟銀的軟硬體都是亞洲職棒最強的，相信軟銀隊一定有辦法協助徐若熙再成長。

被問起日職和美職的抉擇，葉君璋透露，早在半年前稍微有眉目的時候，就曾聽過徐若熙提起想去日職，先去哪邊沒有好壞，主要是看哪個環境更可以讓徐若熙安心、踏實，相信各方面因素都有考慮在內。

