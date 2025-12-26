日職／徐若熙旅日最想對決這2人 王建民：中信兄弟鬆了一口氣

25歲投手徐若熙加盟日職福岡軟銀鷹隊、展開旅日生涯，今天加盟記者會上王建民、吉力吉撈．鞏冠透過影片送祝福，徐若熙點名想跟曾打過他2轟的林安可日職對決，要驗收成長。

徐若熙透過行使旅外自由球員（FA）權利新球季轉戰日職軟銀鷹隊，今天加盟記者會上也有祝福影片，包括味全龍隊友吉力吉撈．鞏冠，以及世界棒球經典賽（WBC）台灣隊教練團、中信兄弟投手教練王建民，還有軟銀隊好手上澤直之和柳田悠岐。

王建民透過影片恭喜徐若熙即將展開旅外生涯，他笑說，徐若熙旅外讓中信兄弟鬆了一口氣，因為少了一個很強的對手，最後不忘喊話，明年2月底的軟銀鷹隊、北海道日本火腿鬥士隊來台交流賽，盼徐若熙是穿上經典賽台灣代表隊的球衣參賽。

徐若熙表示，影片祝福中比較難忘的就是吉力吉撈．鞏冠和王建民說的話，兩人都是有旅外經驗的前輩，需要跟他們學習的東西還很多。

被問起展開旅日生涯，有沒有想對決的球員，徐若熙先點名火腿隊的萬波中正，接著補充還想對決明年將效力日職埼玉西武獅隊的林安可，「被他打過2發全壘打，日職舞台對決，也想要驗收自己的成長。」