日職／想敲開中職旅外大門 徐若熙喊話要高標要求自己

中華職棒近兩年輸出三位選手晉升日本職棒，徐若熙更是以3年保底1000萬美元、最高可達1500萬美元的驚人合約前進軟銀鷹隊，寫下一頁傳奇，徐若熙知道這也伴隨高度期待，他說會對自己要求高一點，因為這不只關係到自己，「讓後面想要追逐旅外的學弟、選手有更好的大門。」

徐若熙今天在記者會上正式披上軟銀18號球衣，扛起王牌的重量，「還滿輕的，材質還不錯。」談到18號球衣的重量時，他先開起玩笑，但也隨即強調：「提醒自己時時刻刻都要戰戰競競，穿上它，就要想盡辦法把自己最好的一面表現出來，證明台灣人也是有資格在日本穿上18號。」

徐若熙設定明年球季目標是保持健康，整季在輪值裡扛起先發投手一席，「球團是說第一年先適應環境為主，但我覺得我去那邊就是要競爭先發投手，不能覺得第一年就沒關係。」至於最想對決的日職打者，他點名火腿隊萬波中正，「打擊數據都很不錯，打球就是要去挑戰一些比自己強的人。」

繼古林睿煬之後，徐若熙也從中職跨向日職，高中畢業先投入中職，並不代表旅外夢想的終結。徐若熙也說：「知道大家都會有一些期待，所以我對自己要求要高一點，回應這些期待，不只是我，也讓後面想要追逐旅外的學弟、選手有更好的大門。」