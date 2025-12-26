快訊

不是行動電源！小米這款產品突自燃…他熟睡驚醒聞滿滿毒氣 官方回應了

桃園女檢吳亞芝踩紅線！洩密詐團律師男友 職務法庭判罰俸10月

Google Gemini AI訂閱省錢大招！舊帳號可用、通過1認證、5人共用每月54元

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／想敲開中職旅外大門 徐若熙喊話要高標要求自己

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
徐若熙加盟軟銀鷹隊，今天舉辦記者會。記者林俊良／攝影
徐若熙加盟軟銀鷹隊，今天舉辦記者會。記者林俊良／攝影

中華職棒近兩年輸出三位選手晉升日本職棒，徐若熙更是以3年保底1000萬美元、最高可達1500萬美元的驚人合約前進軟銀鷹隊，寫下一頁傳奇，徐若熙知道這也伴隨高度期待，他說會對自己要求高一點，因為這不只關係到自己，「讓後面想要追逐旅外的學弟、選手有更好的大門。」

徐若熙今天在記者會上正式披上軟銀18號球衣，扛起王牌的重量，「還滿輕的，材質還不錯。」談到18號球衣的重量時，他先開起玩笑，但也隨即強調：「提醒自己時時刻刻都要戰戰競競，穿上它，就要想盡辦法把自己最好的一面表現出來，證明台灣人也是有資格在日本穿上18號。」

徐若熙設定明年球季目標是保持健康，整季在輪值裡扛起先發投手一席，「球團是說第一年先適應環境為主，但我覺得我去那邊就是要競爭先發投手，不能覺得第一年就沒關係。」至於最想對決的日職打者，他點名火腿隊萬波中正，「打擊數據都很不錯，打球就是要去挑戰一些比自己強的人。」

繼古林睿煬之後，徐若熙也從中職跨向日職，高中畢業先投入中職，並不代表旅外夢想的終結。徐若熙也說：「知道大家都會有一些期待，所以我對自己要求要高一點，回應這些期待，不只是我，也讓後面想要追逐旅外的學弟、選手有更好的大門。」

徐若熙 中職 日職

延伸閱讀

日職／早早傾向軟銀因台灣人少 徐若熙：想快點強迫自己適應

中職／只怕有機會留著他 葉君璋爆料早知徐若熙心向軟銀

圖輯／加盟日職福岡軟銀鷹 徐若熙：全力爭取先發輪值

日職／徐若熙正式加盟軟銀 3年合約總值上看4.72億元

相關新聞

日職／想敲開中職旅外大門 徐若熙喊話要高標要求自己

中華職棒近兩年輸出三位選手晉升日本職棒，徐若熙更是以3年保底1000萬美元、最高可達1500萬美元的驚人合約前進軟銀鷹隊...

日職／軟銀火速交付18號球衣 徐若熙：這背號push我往更好地方

徐若熙將以象徵王牌的18號球衣加盟軟銀鷹隊，他知道這是一個承載不同重量的背號，也展現想要扛下的肩膀，霸氣表示，「這個背號...

中職／只怕有機會留著他 葉君璋爆料早知徐若熙心向軟銀

味全龍隊成功將「龍之子」徐若熙銷往日本職棒，加入軟銀鷹隊，總教練葉君璋透露，早在半年前就有聽說他心裡的答案是軟銀，「主要...

日職／徐若熙「天花板」在哪？葉君璋妙回：看過台北101嗎

投手徐若熙透過旅外自由球員制度從中職味全龍隊轉戰日職福岡軟銀鷹隊，總教練葉君璋今天說，看到目標開花結果。問起徐若熙「天花...

日職／徐若熙展開旅日生涯 王建民：中信兄弟鬆了一口氣

25歲投手徐若熙加盟日職福岡軟銀鷹隊、展開旅日生涯，今天加盟記者會上王建民、吉力吉撈．鞏冠透過影片送祝福，徐若熙點名想跟...

日職／早早傾向軟銀因台灣人少 徐若熙：想快點強迫自己適應

徐若熙上架海外市場，吸引美日球團競逐，味全龍隊總教練葉君璋透露早在大約半年前已經聽過他的答案，徐若熙隨後也證實此事，而他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。