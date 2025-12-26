日職／早早傾向軟銀因台灣人少 徐若熙：想快點強迫自己適應
徐若熙上架海外市場，吸引美日球團競逐，味全龍隊總教練葉君璋透露早在大約半年前已經聽過他的答案，徐若熙隨後也證實此事，而他的考量是希望去台灣人比較少的地方，「有點像是強迫自己，趕快適應這個團隊。」
談到徐若熙選擇軟銀，葉君璋不諱言更早之前就知道他心裡已有方向，「說個秘密啦！若熙在很早以前…其實我已經有聽過這個答案。」徐若熙對此解釋，「那時想要去台灣人比較少的地方，有點像是強迫自己趕快適應這個團隊，假如有台灣人的話，就會想說沒關係、有台灣人在，軟銀也是只有峻瑋（張峻瑋）一個，設施也都不錯，所以就選擇軟銀。」
徐若熙不諱言，考量到家庭，日本是比較方便的選項，但也沒有因此放棄美國的目標，「之後有機會的話，還是會想往更高殿堂挑戰。」
平鎮高中學長古林睿煬早一步踏上旅外道路，去年加入火腿隊，也在徐若熙確定加盟軟銀後與他聯繫。徐若熙說：「他有恭喜我，也有講到日本環境雖然好，但競爭也都很高，和台灣不一樣，需要趕快去適應這個節奏。」
