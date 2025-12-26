中職／只怕有機會留著他 葉君璋爆料早知徐若熙心向軟銀

味全龍隊成功將「龍之子」徐若熙銷往日本職棒，加入軟銀鷹隊，總教練葉君璋透露，早在半年前就有聽說他心裡的答案是軟銀，「主要關鍵還是他個人想法，我們的立場就是他想去哪隊，我們就支持。」職教徐若熙6年以來，他說擔心的不是留不住他，「我怕的是，有機會把他留住。」

徐若熙在中職一軍的初登板就是驚天動地的好投，面對中信兄弟隊11個出局數都是三振，但3.2局收工，中職會長蔡其昌今天在記者會上表示，當年這場比賽自己也在場，「我當時很懷疑為什麼要換掉他，今天才知道葉君璋總教練的深謀遠慮。」

葉君璋笑說，「剛剛會長就講，他第一場就想罵我，會這樣想的不是只有他，大家都會這樣想。」他說球員的養成對球隊來說也是一個挑戰，「如果那時我們就說，我們將來要把他送出去，大家都知道，所以我們可以這樣做，也不會被『靠北』，如果只是為了贏球，上去就是丟啊！」

葉君璋表示，從球隊剛起步時，把徐若熙送出去就是目標，也想看看龍隊有沒有能力把他送出去，「我的目標就是要把他送出去，不會擔心留不住，我是擔心有機會把他留住，這才是問題。」如今完成夢想，他說：「比較多的想法是壓力減少，對我們來說算是有把當初設定目標完成。」

葉總坦言，現階段龍隊能做的已經完成，接下來徐若熙前往更好環境，「軟銀應該算是亞洲最強，不管軟、硬體都是，相信他們有自己一套想法。整個交涉過程中，他們也問了很多細節，大概了解若熙這個選手，就看之後還有沒有需要我們讓他們了解更多的。」

味全龍隊總教練葉君璋為徐若熙送上擁抱。記者林俊良／攝影

徐若熙在美日球隊競爭中選擇軟銀，葉君璋不諱言更早之前就知道他心裡已有方向，「說個秘密啦！若熙在很早以前…其實我已經有聽過這個答案。」他認為，徐若熙或許也知道自己還不是完整體，「現在去美國可能會覺得比較茫然，全世界最強都在美國，如果不是很篤定，可能會在小聯盟，要多久又是另外一件事。」選擇先飛往日本，葉總認為，「現在他還有美國這個目標，不會讓自己鬆懈下來。」

一路緊盯，打造徐若熙成為中職最強投手，葉君璋笑說：「所以我叫他送我一個手套，我光是接他的球，手套就破好幾個。」