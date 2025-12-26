圖輯／加盟日職福岡軟銀鷹 徐若熙：全力爭取先發輪值

快訊

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
味全龍徐若熙（中）加盟日本職棒軟銀鷹隊，今天舉辦加盟記者會，正式將18號球衣球帽穿戴上，味全龍隊創辦人魏應充到場觀禮。記者林俊良／攝影
味全龍徐若熙（中）加盟日本職棒軟銀鷹隊，今天舉辦加盟記者會，正式將18號球衣球帽穿戴上，味全龍隊創辦人魏應充到場觀禮。記者林俊良／攝影

徐若熙加盟日本職棒軟銀鷹隊，今天正式舉辦加盟記者會，軟銀能在這場美日參戰的「熙寶」爭奪戰中勝出，總經理三笠衫彥感謝徐若熙選擇軟銀。

徐若熙轉戰日本職棒，今天在台北舉辦加盟記者會，軟銀球團代表為首席棒球主管（CBO）城島健司，總經理三笠衫彥等人，味全龍隊則由創辦人魏應充親自出席，徐若熙母校平鎮高中校長教練也到場見證加盟儀式。

徐若熙上台的自我介紹開場「我是福岡軟銀鷹隊徐若熙。」，首度掛上軟銀頭銜，他表示，「對於在座的所有人都充滿感謝，未來的每一天我會和過去一樣戰戰兢兢，絕對不會有任何鬆懈，才能回報大家對我的支持和協助，雖然球隊和我說第一年先適應環境，但我想和球隊說，我會盡全力爭取先發輪值，會盡我自己全力拿下每一場比賽」。

三笠衫彥表示，謝謝若熙在美日競爭球隊之間選擇軟銀，他也提到軟銀公司的目標一直是「世界第一」，從王貞治時期就瞄準可以打敗美國的球隊，因此要從世界找到好手加入球隊，「謝謝若熙加入軟銀，和我們一起往世界的目標前進。」此外，近幾年軟銀在球迷動員數、營業額都是12球團第一，也期望透過徐若熙加入、與味全龍的合作，可以有更多台灣球迷來福岡看軟銀的比賽。

味全龍徐若熙加盟日本職棒軟銀鷹隊，今天正式舉辦加盟記者會，軟銀CBO城島健司（中）將18號球衣給徐若熙（右）穿上。記者林俊良／攝影
味全龍徐若熙加盟日本職棒軟銀鷹隊，今天正式舉辦加盟記者會，軟銀CBO城島健司（中）將18號球衣給徐若熙（右）穿上。記者林俊良／攝影
味全龍徐若熙加盟日本職棒軟銀鷹隊，今天正式舉辦加盟記者會，軟銀CBO城島健司（左二）將18號球衣給徐若熙（右二）穿上。記者林俊良／攝影
味全龍徐若熙加盟日本職棒軟銀鷹隊，今天正式舉辦加盟記者會，軟銀CBO城島健司（左二）將18號球衣給徐若熙（右二）穿上。記者林俊良／攝影
味全龍徐若熙加盟日本職棒軟銀鷹隊，今天正式舉辦加盟記者會，福岡軟銀會長王貞治特別傳文字在現場公布道賀。記者林俊良／攝影
味全龍徐若熙加盟日本職棒軟銀鷹隊，今天正式舉辦加盟記者會，福岡軟銀會長王貞治特別傳文字在現場公布道賀。記者林俊良／攝影

