日職／軟銀火速交付18號球衣 徐若熙：這背號push我往更好地方
徐若熙將以象徵王牌的18號球衣加盟軟銀鷹隊，他知道這是一個承載不同重量的背號，也展現想要扛下的肩膀，霸氣表示，「這個背號會一直puch我往更好的地方前進。」
軟銀在這場「熙寶」爭奪戰中勝出，擊敗其他美日競爭者，今天為他正式披上軟銀18號球衣。對於他的合約金額，軟銀GM三笠衫彥表示，不會公布合約內容，可以說的是3年合約。
徐若熙一赴日就穿上極具重量的18號球衣，CBO城島健司表示，「這在日本是象徵王牌的背號，在隊史也有很多有名的投手，爭取過程中很快就決定把18號給若熙穿。」
徐若熙提到，沿用18號是給自己一個目標，「想成為最好的投手，這個背號會一直puch我往更好的地方前進。」
對於全新的挑戰，他表示，「暫時要克服的是語言上和隊友的溝通，換個地方比賽、不一樣的對手，照自己的方式去練習、調整，把自己做到最好，把自己該有的表現表現出來。」也盼透過自己的例子帶給台灣年輕選手不同的方向，「我想要當一個很好的選手，不管在台灣或日本，讓大家知道台灣選手有一定實力，有實力不一定要選擇旅外，也可以先進來中職磨練再出去發展。」
