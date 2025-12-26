日職／徐若熙正式加盟軟銀 3年合約總值上看4.72億元

25歲投手徐若熙將展開旅外生涯，今天舉行加盟日職福岡軟銀鷹隊記者會，據了解，徐若熙與軟銀簽下3年總值最高可達1500萬美元（約新台幣4.72億元）的巨型合約，披上軟銀鷹隊18號球衣。

具最快158公里球速的25歲投手徐若熙季後行使旅外自由球員（FA）權利，除了最積極的日職軟銀鷹隊外，包括歐力士猛牛隊、北海道日本火腿鬥士隊、美職洛杉磯道奇隊等，都表達網羅意願。軟銀鷹隊展現誠意多次加碼，成功爭取到徐若熙。

據了解，軟銀鷹隊開出的3年合約中，每年年薪300萬美元，另有100萬美元簽約金，保證拿到1000萬美元（約新台幣3.14億元），另外加上激勵獎金，合約總值最多可達1500萬美元（約新台幣4.72億元），軟銀鷹隊另外需付給徐若熙原球隊味全龍隊200萬美元（約新台幣6286萬元）轉隊費。

今天加盟記者會，軟銀鷹隊首席棒球總管（CBO）城島健司、總經理（GM）三笠衫彥都親自抵台參加。

三笠衫彥在記者會上表示，感謝徐若熙在很多的選擇中選擇了軟銀鷹隊，並提到球團口號就是「目標世界第一」，為了這個目的，從世界網羅很多好手，也謝謝徐若熙選擇軟銀，之後將跟著球隊一直往這個目標前進。