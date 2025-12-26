快訊

MacBook Pro不再小改款！2026迎「5年來最大改版」 真正5大升級一次看

遭嗆「錢都不會數」…桃客暴打學生司機今調解成功獲撤告

日職／徐若熙正式加盟軟銀 3年合約總值上看4.72億元

中央社／ 台北26日電
據了解徐若熙與軟銀簽下3年總值最高可達1500萬美元（約新台幣4.72億元）的巨型合約。 記者林俊良／攝影
據了解徐若熙與軟銀簽下3年總值最高可達1500萬美元（約新台幣4.72億元）的巨型合約。 記者林俊良／攝影

25歲投手徐若熙將展開旅外生涯，今天舉行加盟日職福岡軟銀鷹隊記者會，據了解，徐若熙與軟銀簽下3年總值最高可達1500萬美元（約新台幣4.72億元）的巨型合約，披上軟銀鷹隊18號球衣。

具最快158公里球速的25歲投手徐若熙季後行使旅外自由球員（FA）權利，除了最積極的日職軟銀鷹隊外，包括歐力士猛牛隊、北海道日本火腿鬥士隊、美職洛杉磯道奇隊等，都表達網羅意願。軟銀鷹隊展現誠意多次加碼，成功爭取到徐若熙。

據了解，軟銀鷹隊開出的3年合約中，每年年薪300萬美元，另有100萬美元簽約金，保證拿到1000萬美元（約新台幣3.14億元），另外加上激勵獎金，合約總值最多可達1500萬美元（約新台幣4.72億元），軟銀鷹隊另外需付給徐若熙原球隊味全龍隊200萬美元（約新台幣6286萬元）轉隊費。

今天加盟記者會，軟銀鷹隊首席棒球總管（CBO）城島健司、總經理（GM）三笠衫彥都親自抵台參加。

三笠衫彥在記者會上表示，感謝徐若熙在很多的選擇中選擇了軟銀鷹隊，並提到球團口號就是「目標世界第一」，為了這個目的，從世界網羅很多好手，也謝謝徐若熙選擇軟銀，之後將跟著球隊一直往這個目標前進。

軟銀 徐若熙 日本火腿鬥士

延伸閱讀

日職／GM感謝他選擇軟銀 徐若熙：全力爭取先發輪值

日職／城島健司說軟銀收到聖誕禮物 目標成就「世界的若熙」

日職／日媒為徐若熙冠上「台灣K博士」封號 軟銀GM讚25歲天賦超香

中職／宣布了！徐若熙穿18號加盟軟銀 味全龍領隊：盼在日職場上發光

相關新聞

日職／城島健司說軟銀收到聖誕禮物 目標成就「世界的若熙」

徐若熙加盟日本職棒軟銀鷹隊，今天正式舉辦記者會，軟銀CBO城島健司稱他的加入，讓軟銀收到很棒的聖誕禮物，也在言談中透露對...

日職／軟銀火速交付18號球衣 徐若熙：這背號push我往更好地方

徐若熙將以象徵王牌的18號球衣加盟軟銀鷹隊，他知道這是一個承載不同重量的背號，也展現想要扛下的肩膀，霸氣表示，「這個背號...

中職／只怕有機會留著他 葉君璋爆料早知徐若熙心向軟銀

味全龍隊成功將「龍之子」徐若熙銷往日本職棒，加入軟銀鷹隊，總教練葉君璋透露，早在半年前就有聽說他心裡的答案是軟銀，「主要...

日職／早早傾向軟銀因台灣人少 徐若熙：想快點強迫自己適應

徐若熙上架海外市場，吸引美日球團競逐，味全龍隊總教練葉君璋透露早在大約半年前已經聽過他的答案，徐若熙隨後也證實此事，而他...

圖輯／加盟日職福岡軟銀鷹 徐若熙：全力爭取先發輪值

徐若熙加盟日本職棒軟銀鷹隊，今天正式舉辦加盟記者會，軟銀能在這場美日參戰的「熙寶」爭奪戰中勝出，總經理三笠衫彥感謝徐若熙...

日職／徐若熙正式加盟軟銀 3年合約總值上看4.72億元

25歲投手徐若熙將展開旅外生涯，今天舉行加盟日職福岡軟銀鷹隊記者會，據了解，徐若熙與軟銀簽下3年總值最高可達1500萬美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。