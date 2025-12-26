日職／GM感謝他選擇軟銀 徐若熙：全力爭取先發輪值

徐若熙加盟日本職棒軟銀鷹隊，今天正式舉辦記者會，軟銀能在這場美日參戰的「熙寶」爭奪戰中勝出，GM三笠衫彥感謝徐若熙選擇軟銀。

徐若熙轉戰日本職棒，今天在台北舉辦加盟記者會，軟銀球團代表為CBO城島健司，GM三笠衫彥等人，味全龍隊則由創辦人、與王貞治有共同朋友的魏應充親自出席，徐若熙母校平鎮高中也將到場見證加盟儀式。

「我是福岡軟銀鷹隊徐若熙。」徐若熙的自我介紹，首度掛上軟銀頭銜，他表示，「對於在座的所有人都充滿感謝，未來的每一天我會和過去一樣戰戰兢兢，絕對不會有任何鬆懈，才能回報大家對我的支持和協助，雖然球隊和我說第一年先適應環境，但我想和球隊說，我會盡全力爭取先發輪值，會盡我自己全力拿下每一場比賽。」

徐若熙記者會上秀出與王貞治相見歡照片。 記者林俊良／攝影

三笠衫彥表示，謝謝若熙在美日競爭球隊之間選擇軟銀，他也提到軟銀公司的目標一直是「世界第一」，從王貞治時期就瞄準可以打敗美國的球隊，因此要從世界找到好手加入球隊，「謝謝若熙加入軟銀，和我們一起往世界的目標前進。」此外，近幾年軟銀在球迷動員數、營業額都是12球團第一，也期望透過徐若熙加入、與味全龍的合作，可以有更多台灣球迷來福岡看軟銀的比賽。

中職會長蔡其昌在行程空檔抽空來台，回憶他在2021年那場初登板3.2局11K的比賽，自己也在場，「我當時很懷疑為什麼要換掉他，今天才知道葉君璋總教練的深謀遠慮。」他笑說，徐若熙平常話不多、只是一直笑，但知道他是對自己要求很高的選手，第一次看到他沒有笑容，是在今年經典賽資格賽因傷無法擔任首戰先發投手時，「講這個故事，只是想要講，選手想要成功，鬥志、求勝慾望是在生涯有好發展的關鍵。」

蔡其昌也說，藉由古林睿煬、徐若熙、林安可的例子，告訴高中好手畢業後先來到中職，由中職球隊養成、照顧，再挑戰海外，開啟了旅外的新模式、新可能。

桃園基層棒球推手、總顧問張滄彬表示，自己常常很自豪，平鎮高中出品的選手，絕對是品質保證，徐若熙成長過程一路走來不是很順遂，自己看在眼裡，靠著他的毅力才有今天的成就，也盼徐若熙飲水思源，不要忘記一路上幫助自己的貴人。