日職／城島健司說軟銀收到聖誕禮物 目標成就「世界的若熙」

徐若熙加盟日本職棒軟銀鷹隊，今天正式舉辦記者會，軟銀CBO城島健司稱他的加入，讓軟銀收到很棒的聖誕禮物，也在言談中透露對他參戰世界棒球經典賽的支持。

徐若熙轉戰日本職棒，今天在台北舉辦加盟記者會，軟銀球團代表為CBO城島健司，GM三笠衫彥等人，味全龍隊則由創辦人、與王貞治有共同朋友的魏應充親自出席，徐若熙母校平鎮高中也將到場見證加盟儀式。

城島健司表示，徐若熙擁有很好的才能，他的加入，讓軟銀今年有的好的聖誕禮物，「雖然現在已經是很好的投手，但以軟銀的角度來看，他還沒有到真正的頂點、天花板，我們球隊擁有世界頂級的運科和教練團，可以幫助若熙在往後的路上持續成長。」

他也提到，按照軟銀的計畫，「明年不會讓他衝得太快，希望他比完經典賽後，可以先適應日本環境，再來慢慢幫他規畫。」他表示，希望徐若熙幾年後，可以在日本成為頂級選手，朝世界級選手邁進，「對他真的很期待。」

徐若熙加盟日本職棒軟銀鷹隊，今天正式舉辦記者會。 記者林俊良／攝影