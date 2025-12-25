台日高中棒球賽／蔡辰瀧高三振率 5局9K盼被看到

台日高中棒球對抗賽平鎮高中投手蔡辰瀧今天先發對九州聯隊，對手雖纏鬥能力強，仍投5局飆9K無責失分，兩隊2比2握手言和，蔡辰瀧把握機會觀察對方優點，希望投出表現被看到。

2025中信盃台日高中棒球對抗賽晚間在新北市新莊棒球場舉行，平鎮高級中等學校迎戰日本九州聯隊，高三蔡辰瀧以64球投5局，僅被敲出2支安打，飆出9次三振，失掉1分非責失分，最快球速約146公里，最終無關勝敗。

平鎮總教練吳柏宏表示，蔡辰瀧是球隊最穩定投手，直球、變化球或面對壘上有人時危機都可穩定面對，很難得面對纏鬥性強的日本打者，能有高三振率和高揮空率。

蔡辰瀧說，首度對決日本打者，把握機會觀察對方投手、打者優、缺點，日本投手穩定性很好，都可把球投在差不多的角度，續航力、投球節奏和控球掌握都很好，打者跟球的節奏也不易受擾亂。

至於製造高揮空率，蔡辰瀧謙虛表示，可能與對手不熟悉有關，而對方打者腳程真的很快，自評表現大致上該抓的出局數都有拿下，是很好的經驗，畢業想挑戰職業棒球，希望把握機會讓國外球隊看到。

吳柏宏說，日本隊腳程很快，壓迫內野守備，守備員急著想接、傳球，出現失誤，這是還可更好的地方；至於外野接球失誤，可能與學生球隊較少打夜間比賽有關。

九州聯隊派今年日本夏季甲子園冠軍隊王牌投手新垣有絃先發，平鎮打線有突破；吳柏宏表示，新垣有絃有一定實力，但平鎮打者有掌握到，只是得點圈發揮可更好。