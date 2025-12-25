快訊

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1,000美元 歲末表現如何？

朱孝天為暴走道歉！抹黑相信音樂和阿信 認「情緒失控」：我會謹言慎行

便利貼寫「會殺更多人」…誠品南西店外驚見恐嚇紙條 警追查張貼者身分

台日高中棒球賽／九州教頭讚平鎮有甲子園奪冠實力

中央社／ 新北25日電

2025年台日高中棒球對抗賽，日本九州聯隊派出甲子園冠軍王牌新垣有絃先發，未滿3局退場，兩隊2比2握手言和。總教練加藤慶二稱讚平鎮有在甲子園奪冠實力，期待有機會台日冠軍隊對決。

2025年台日高中棒球對抗賽在新莊棒球場舉行，日本九州聯隊今天與黑豹旗青棒賽冠軍隊平鎮高中交手。九州聯隊派出今年日本夏季甲子園冠軍隊王牌新垣有絃先發，平鎮高中則派出蔡辰瀧先發。

九州聯隊總教練加藤慶二表示，新垣有絃在日本是實力不錯的投手，有點意外今天沒辦法投完3局就退場，也稱讚平鎮高中具備在日本夏季甲子園奪冠的實力，如果有機會，希望未來有台灣、日本兩支冠軍隊交手的機會。

平鎮高中今天由蔡辰瀧先發，投5局飆出9次三振，僅被敲出2支安打，失掉1分非責失分，最快球速約146公里，吳丞顥接替後援，投2局有3次三振，沒被敲出安打，失掉1分責失分，最快球速也有破145公里。

加藤慶二表示，平鎮派出的兩名投手表現都讓人驚豔，有很好的直球和球速，在日本幾乎很少見，九州聯隊的打者沒辦法掌握得很好，一直打成界外球。

九州聯隊先發投手新垣有絃僅投2.2局，被敲出5支安打，投出2次三振，1次觸身球保送，失掉2分責失分退場，最快球速約136公里。他也點名對平鎮3棒打者劉桓宇印象深，劉桓宇此役從新垣有絃手中敲出2支安打。

平鎮高中 球速 甲子園

延伸閱讀

台日高中棒球賽／羅東高工郭靖源先發敗 仍被日教頭讚前途可期

台日高中棒球賽／北海道聯隊星野穰一郎情緒沸騰 對陽岱鋼有印象

台日高中棒球賽／首戰破4千人觀賽 北海道聯隊勝羅工

加藤小夏成PlayStation X 潮牌聯名服飾代言人！貼近實況上自然隨性風格

相關新聞

日職／古林睿煬、孫易磊新隊友！ 有原航平4年30億重返火腿

據日媒《Sponichi Annex》報導，33歲強投有原航平將以4年30億日圓大合約，重返老東家日本火腿隊，這是他暌違6年重返火腿，將與台灣投手古林睿煬和孫易磊當隊友。 報導指出，有原航平曾評

中職／與家人失聯6小時又急又慌 林益全：驚喜有點招架不住

現年40歲的中華職棒名將林益全轉戰中國城市棒球聯賽（CPB），加盟上海正大龍隊。日前他獨自飛往中國準備新賽季，昨天在社群平台發文透露，老婆和小孩突然給他驚喜，讓他有點招架不住。 林益全發文寫道：

台日高中棒球賽／蔡辰瀧高三振率 5局9K盼被看到

台日高中棒球對抗賽平鎮高中投手蔡辰瀧今天先發對九州聯隊，對手雖纏鬥能力強，仍投5局飆9K無責失分，兩隊2比2握手言和，蔡...

台日高中棒球賽／低溫大雨不減熱情 兩隊選手加入吸水整理場地

2025中信盃台日高中棒球對抗賽今天於新莊棒球場開打，中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽冠軍桃園市平鎮高中、亞軍宜蘭縣羅東高工...

台日高中棒球賽／羅東高工郭靖源先發敗 仍被日教頭讚前途可期

2025年台日高中棒球對抗賽今天開打，羅東高工首戰北海道聯隊，羅東高工派出郭靖源先發，投3局2責失分、承擔敗投，但被北海...

中信「三兄弟」合體變潮男 宋晟睿、Doggo特攻主場任一日店長

中信育樂旗下「三兄弟」中信兄弟棒球隊、新北中信特攻籃球隊，以及中信飛牡蠣電競戰隊，攜手台灣第一選貨品牌plain-me，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。