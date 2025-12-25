台日高中棒球賽／九州教頭讚平鎮有甲子園奪冠實力
2025年台日高中棒球對抗賽，日本九州聯隊派出甲子園冠軍王牌新垣有絃先發，未滿3局退場，兩隊2比2握手言和。總教練加藤慶二稱讚平鎮有在甲子園奪冠實力，期待有機會台日冠軍隊對決。
2025年台日高中棒球對抗賽在新莊棒球場舉行，日本九州聯隊今天與黑豹旗青棒賽冠軍隊平鎮高中交手。九州聯隊派出今年日本夏季甲子園冠軍隊王牌新垣有絃先發，平鎮高中則派出蔡辰瀧先發。
九州聯隊總教練加藤慶二表示，新垣有絃在日本是實力不錯的投手，有點意外今天沒辦法投完3局就退場，也稱讚平鎮高中具備在日本夏季甲子園奪冠的實力，如果有機會，希望未來有台灣、日本兩支冠軍隊交手的機會。
平鎮高中今天由蔡辰瀧先發，投5局飆出9次三振，僅被敲出2支安打，失掉1分非責失分，最快球速約146公里，吳丞顥接替後援，投2局有3次三振，沒被敲出安打，失掉1分責失分，最快球速也有破145公里。
加藤慶二表示，平鎮派出的兩名投手表現都讓人驚豔，有很好的直球和球速，在日本幾乎很少見，九州聯隊的打者沒辦法掌握得很好，一直打成界外球。
九州聯隊先發投手新垣有絃僅投2.2局，被敲出5支安打，投出2次三振，1次觸身球保送，失掉2分責失分退場，最快球速約136公里。他也點名對平鎮3棒打者劉桓宇印象深，劉桓宇此役從新垣有絃手中敲出2支安打。
