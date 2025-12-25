快訊

二代艦重要推手！海軍前總司令葉昌桐辭世 享耆壽98歲

台灣品牌出事…行動電源「1型號」傳爆炸起火 業者緊急召回

不是金屬！機場「1穿搭」超母湯 苦主揭慘痛經驗：人生最徹底的安檢

中信「三兄弟」合體變潮男 宋晟睿、Doggo特攻主場任一日店長

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中信育樂旗下「三兄弟」中信兄弟棒球隊、新北中信特攻籃球隊，以及中信飛牡蠣電競戰隊，攜手台灣第一選貨品牌plain-me，共同推出全新聯名系列 「Hang out with bros」。圖／特攻隊提供
中信育樂旗下「三兄弟」中信兄弟棒球隊、新北中信特攻籃球隊，以及中信飛牡蠣電競戰隊，攜手台灣第一選貨品牌plain-me，共同推出全新聯名系列 「Hang out with bros」。圖／特攻隊提供

中信育樂旗下「三兄弟」中信兄弟棒球隊、新北中信特攻籃球隊，以及中信飛牡蠣電競戰隊，攜手台灣第一選貨品牌plain-me，共同推出全新聯名系列 「Hang out with bros」，系列以選手的日常樣貌為靈感，將場上並肩作戰的兄弟情誼，轉化為生活中的穿搭語言，讓默契不只存在於賽場，也延伸成場下的風格態度。

本次聯名由王威晨、宋晟睿、飛克、謝亞軒、魏嘉豪與Doggo共同演繹，展現不同個性、不同領域的兄弟們，在聚會時刻最自然、也最有型的穿搭樣貌。

歲末與新春之際，中信育樂旗下「三兄弟」攜手台灣第一選貨品牌plain-me推出聯名系列，並首次推出「風格西裝」套裝商品，顛覆以往以休閒為主的聯名印象，滿足多元場合穿著需求。

「經典西裝布料版」以俐落剪裁勾勒挺拔輪廓，展現輕紳士氣場；「舒適機能布料版」則兼顧活動性與自在感，讓西裝自然融入日常生活，也成為聚會時最吸睛的存在。

系列同步推出格紋開領襯衫、經典 BD 襯衫、立領針織套頭上衣、水洗刺繡長袖 Tee、刺繡針織毛帽等多款單品，從輕鬆休閒到俐落輕紳士風格，靈活串聯生活中的不同場景，不論是外出聚會，或只是和熟悉的人坐在一起，穿著本身就是一種不需多言的陪伴。

「Hang out with bros」聯名系列將於 12月31日、明年1月3日和4日配合中信特攻「DEA特有型」主題周正式販售，通路包含中信兄弟南港旗艦店與中信兄弟網路商城。同時，中信兄弟宋晟睿與中信飛牡蠣Doggo也將首次踏入「特攻基地」新莊體育館，分別於明年1月3日和4日各別擔任一日店長，參與衝電樂園賽前活動。

中信育樂旗下「三兄弟」中信兄弟棒球隊、新北中信特攻籃球隊，以及中信飛牡蠣電競戰隊，攜手台灣第一選貨品牌plain-me，共同推出全新聯名系列 「Hang out with bros」。圖／特攻隊提供
中信育樂旗下「三兄弟」中信兄弟棒球隊、新北中信特攻籃球隊，以及中信飛牡蠣電競戰隊，攜手台灣第一選貨品牌plain-me，共同推出全新聯名系列 「Hang out with bros」。圖／特攻隊提供
中信育樂旗下「三兄弟」中信兄弟棒球隊、新北中信特攻籃球隊，以及中信飛牡蠣電競戰隊，攜手台灣第一選貨品牌plain-me，共同推出全新聯名系列 「Hang out with bros」。圖／特攻隊提供
中信育樂旗下「三兄弟」中信兄弟棒球隊、新北中信特攻籃球隊，以及中信飛牡蠣電競戰隊，攜手台灣第一選貨品牌plain-me，共同推出全新聯名系列 「Hang out with bros」。圖／特攻隊提供
飛克演繹「Hang out with bros」系列服飾。圖／特攻隊提供
飛克演繹「Hang out with bros」系列服飾。圖／特攻隊提供

新北中信特攻 中信兄弟 宋晟睿

延伸閱讀

中職／宋晟睿為球芽頒獎傳授筆記野球 曾豪駒自掏荷包贊助獎學金

威力盃／新北市強投許哲睿5.1局8K 偶像是宋晟睿有原因

中職／最佳十人江坤宇5連霸 5位新面孔

中職／3E還是贏！林泓育延長賽一轟 桃猿奪隊史第8冠、樂天首冠

相關新聞

日職／古林睿煬、孫易磊新隊友！ 有原航平4年30億重返火腿

據日媒《Sponichi Annex》報導，33歲強投有原航平將以4年30億日圓大合約，重返老東家日本火腿隊，這是他暌違6年重返火腿，將與台灣投手古林睿煬和孫易磊當隊友。 報導指出，有原航平曾評

中職／與家人失聯6小時又急又慌 林益全：驚喜有點招架不住

現年40歲的中華職棒名將林益全轉戰中國城市棒球聯賽（CPB），加盟上海正大龍隊。日前他獨自飛往中國準備新賽季，昨天在社群平台發文透露，老婆和小孩突然給他驚喜，讓他有點招架不住。 林益全發文寫道：

台日高中棒球賽／羅東高工郭靖源先發敗 仍被日教頭讚前途可期

2025年台日高中棒球對抗賽今天開打，羅東高工首戰北海道聯隊，羅東高工派出郭靖源先發，投3局2責失分、承擔敗投，但被北海...

中信「三兄弟」合體變潮男 宋晟睿、Doggo特攻主場任一日店長

中信育樂旗下「三兄弟」中信兄弟棒球隊、新北中信特攻籃球隊，以及中信飛牡蠣電競戰隊，攜手台灣第一選貨品牌plain-me，...

台日高中棒球賽／北海道聯隊星野穰一郎情緒沸騰 對陽岱鋼有印象

2025年台日高中棒球對抗賽今天開打，北海道聯隊星野穰一郎「情緒沸騰」不覺得冷，4局敲出突破僵局安打，助隊以5比0擊敗羅...

台日高中棒球賽／首戰破4千人觀賽 北海道聯隊勝羅工

2025年台日高中棒球對抗賽今天開打，首戰吸引約4500名觀眾入場，北海道聯隊以5比0擊敗羅東高工；總教練森本琢朗表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。