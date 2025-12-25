中信「三兄弟」合體變潮男 宋晟睿、Doggo特攻主場任一日店長

中信育樂旗下「三兄弟」中信兄弟棒球隊、新北中信特攻籃球隊，以及中信飛牡蠣電競戰隊，攜手台灣第一選貨品牌plain-me，共同推出全新聯名系列 「Hang out with bros」，系列以選手的日常樣貌為靈感，將場上並肩作戰的兄弟情誼，轉化為生活中的穿搭語言，讓默契不只存在於賽場，也延伸成場下的風格態度。

本次聯名由王威晨、宋晟睿、飛克、謝亞軒、魏嘉豪與Doggo共同演繹，展現不同個性、不同領域的兄弟們，在聚會時刻最自然、也最有型的穿搭樣貌。

歲末與新春之際，中信育樂旗下「三兄弟」攜手台灣第一選貨品牌plain-me推出聯名系列，並首次推出「風格西裝」套裝商品，顛覆以往以休閒為主的聯名印象，滿足多元場合穿著需求。

「經典西裝布料版」以俐落剪裁勾勒挺拔輪廓，展現輕紳士氣場；「舒適機能布料版」則兼顧活動性與自在感，讓西裝自然融入日常生活，也成為聚會時最吸睛的存在。

系列同步推出格紋開領襯衫、經典 BD 襯衫、立領針織套頭上衣、水洗刺繡長袖 Tee、刺繡針織毛帽等多款單品，從輕鬆休閒到俐落輕紳士風格，靈活串聯生活中的不同場景，不論是外出聚會，或只是和熟悉的人坐在一起，穿著本身就是一種不需多言的陪伴。

「Hang out with bros」聯名系列將於 12月31日、明年1月3日和4日配合中信特攻「DEA特有型」主題周正式販售，通路包含中信兄弟南港旗艦店與中信兄弟網路商城。同時，中信兄弟宋晟睿與中信飛牡蠣Doggo也將首次踏入「特攻基地」新莊體育館，分別於明年1月3日和4日各別擔任一日店長，參與衝電樂園賽前活動。