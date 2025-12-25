台日高中棒球賽／羅東高工郭靖源先發敗 仍被日教頭讚前途可期

2025年台日高中棒球對抗賽今天開打，羅東高工首戰北海道聯隊，羅東高工派出郭靖源先發，投3局2責失分、承擔敗投，但被北海道聯隊總教練森本琢朗點名未來可期待。

台日高中棒球對抗賽今天起在新莊棒球場舉行，首戰由今年黑豹旗青棒賽亞軍羅東高工迎戰北海道聯隊，派出陣中王牌投手之一郭靖源先發，前3局他僅讓北海道聯隊敲出2支安打，但沒有失分。

郭靖源4局續投有狀況，先投出觸身球保送、接著連續被敲出2支安打，沒有抓到出局數退場，接替投手沒能守下，加上隊友守備也不幫忙，單局失掉4分，其中3分算在郭靖源身上。

羅東高工終場以0比5吞敗，郭靖源總計用58球投3局，被敲出4支安打，投出1次觸身球保送，失掉3分（2分責失分），最快球速約137公里、承擔敗投。

被問起對羅東高工球員的印象，森本琢朗點名先發投手郭靖源，稱讚他球質不錯，如果好好訓練成長，未來會有不錯的前途。

森本琢朗也表示，感受到羅工的球員即便一路落後，但想要贏球的執念很強，每名打者都很積極進攻、心態很正面。

此次對抗賽比較特別的是，台灣球隊都會持木棒出賽，日本球隊則可自由選擇拿鋁棒還是木棒，今天首戰北海道聯隊就是拿鋁棒出賽。

森本琢朗表示，在日本高中生練習時木棒、鋁棒都會練，比賽時球員自行選擇拿木棒還是鋁棒，曾遇過對手1、2個拿木棒出賽，但沒有遇過面對全隊都拿木棒出賽的狀況。