快訊

二代艦重要推手！海軍前總司令葉昌桐辭世 享耆壽98歲

台灣品牌出事…行動電源「1型號」傳爆炸起火 業者緊急召回

不是金屬！機場「1穿搭」超母湯 苦主揭慘痛經驗：人生最徹底的安檢

台日高中棒球賽／羅東高工郭靖源先發敗 仍被日教頭讚前途可期

中央社／ 新北25日電
2025中信盃台日高中棒球對抗賽25日在新莊棒球場登場，首戰由北海道聯隊與羅東高工隊交手，羅東高工隊派出投手郭靖源（圖）先發登板。中央社
2025中信盃台日高中棒球對抗賽25日在新莊棒球場登場，首戰由北海道聯隊與羅東高工隊交手，羅東高工隊派出投手郭靖源（圖）先發登板。中央社

2025年台日高中棒球對抗賽今天開打，羅東高工首戰北海道聯隊，羅東高工派出郭靖源先發，投3局2責失分、承擔敗投，但被北海道聯隊總教練森本琢朗點名未來可期待。

台日高中棒球對抗賽今天起在新莊棒球場舉行，首戰由今年黑豹旗青棒賽亞軍羅東高工迎戰北海道聯隊，派出陣中王牌投手之一郭靖源先發，前3局他僅讓北海道聯隊敲出2支安打，但沒有失分。

郭靖源4局續投有狀況，先投出觸身球保送、接著連續被敲出2支安打，沒有抓到出局數退場，接替投手沒能守下，加上隊友守備也不幫忙，單局失掉4分，其中3分算在郭靖源身上。

羅東高工終場以0比5吞敗，郭靖源總計用58球投3局，被敲出4支安打，投出1次觸身球保送，失掉3分（2分責失分），最快球速約137公里、承擔敗投。

被問起對羅東高工球員的印象，森本琢朗點名先發投手郭靖源，稱讚他球質不錯，如果好好訓練成長，未來會有不錯的前途。

森本琢朗也表示，感受到羅工的球員即便一路落後，但想要贏球的執念很強，每名打者都很積極進攻、心態很正面。

此次對抗賽比較特別的是，台灣球隊都會持木棒出賽，日本球隊則可自由選擇拿鋁棒還是木棒，今天首戰北海道聯隊就是拿鋁棒出賽。

森本琢朗表示，在日本高中生練習時木棒、鋁棒都會練，比賽時球員自行選擇拿木棒還是鋁棒，曾遇過對手1、2個拿木棒出賽，但沒有遇過面對全隊都拿木棒出賽的狀況。

棒球 黑豹旗

延伸閱讀

台日高中棒球賽／首戰破4千人觀賽 北海道聯隊勝羅工

棒球／黑豹旗冠亞軍迎戰甲子園聯隊 16位Passion Sisters熱血應援

棒球／台日高中賽日可持木或鋁棒 台球隊有信心不會輸

影／北海道新千歲機場接駁巴士高速路起火 車上41人全數疏散無人傷亡

相關新聞

日職／古林睿煬、孫易磊新隊友！ 有原航平4年30億重返火腿

據日媒《Sponichi Annex》報導，33歲強投有原航平將以4年30億日圓大合約，重返老東家日本火腿隊，這是他暌違6年重返火腿，將與台灣投手古林睿煬和孫易磊當隊友。 報導指出，有原航平曾評

中職／與家人失聯6小時又急又慌 林益全：驚喜有點招架不住

現年40歲的中華職棒名將林益全轉戰中國城市棒球聯賽（CPB），加盟上海正大龍隊。日前他獨自飛往中國準備新賽季，昨天在社群平台發文透露，老婆和小孩突然給他驚喜，讓他有點招架不住。 林益全發文寫道：

台日高中棒球賽／羅東高工郭靖源先發敗 仍被日教頭讚前途可期

2025年台日高中棒球對抗賽今天開打，羅東高工首戰北海道聯隊，羅東高工派出郭靖源先發，投3局2責失分、承擔敗投，但被北海...

中信「三兄弟」合體變潮男 宋晟睿、Doggo特攻主場任一日店長

中信育樂旗下「三兄弟」中信兄弟棒球隊、新北中信特攻籃球隊，以及中信飛牡蠣電競戰隊，攜手台灣第一選貨品牌plain-me，...

台日高中棒球賽／北海道聯隊星野穰一郎情緒沸騰 對陽岱鋼有印象

2025年台日高中棒球對抗賽今天開打，北海道聯隊星野穰一郎「情緒沸騰」不覺得冷，4局敲出突破僵局安打，助隊以5比0擊敗羅...

台日高中棒球賽／首戰破4千人觀賽 北海道聯隊勝羅工

2025年台日高中棒球對抗賽今天開打，首戰吸引約4500名觀眾入場，北海道聯隊以5比0擊敗羅東高工；總教練森本琢朗表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。