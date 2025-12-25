台日高中棒球賽／北海道聯隊星野穰一郎情緒沸騰 對陽岱鋼有印象

快訊

中央社／ 新北25日電
2025中信盃台日高中棒球對抗賽25日在新莊棒球場開打，北海道聯隊首戰交手羅東高工隊，北海道聯隊星野穰一郎（中）4局敲安助隊取分，回到休息區後開心與隊友擊掌慶祝。中央社
2025年台日高中棒球對抗賽今天開打，北海道聯隊星野穰一郎「情緒沸騰」不覺得冷，4局敲出突破僵局安打，助隊以5比0擊敗羅東高工，談起對台灣球員印象，點名同是外野手的陽岱鋼。

台日高中棒球對抗今天起在新莊棒球場舉行，今天首戰由北海道聯隊與羅東高工交手，兩隊前3局僵持不下，4局上北海道聯隊星野穰一郎關鍵安打送回2分，再靠著對手失誤、高飛犧牲打，單局攻下4分，5局再添1分保險分，順利拿下比賽勝利。

星野穰一郎今天3打數敲出1支安打，貢獻2分打點、為勝利打點；今天台北濕冷，北海道聯隊總教練森本琢朗提到，對北海道的球員來說，這樣的氣溫也不算溫暖，但星野穰一郎還是穿著短袖受訪，他笑說：「因為情緒沸騰、所以不會覺得冷。」

星野穰一郎先前是一壘手，後來改守外野，他表示，對自己的臂力有信心，守外野可以讓他在場上發揮優勢。

至於4局的打席，星野穰一郎透露，有跟隊友討論，羅東高工先發投手郭靖源主要以直球為主，站上打擊區鎖定直球攻擊、收到不錯的效果。

2025中信盃台日高中棒球對抗賽25日在新莊棒球場舉行，下午場由北海道聯隊交手羅東高工隊，北海道聯隊星野穰一郎（左）4局敲安助隊取得領先，隨後再靠著失誤回到本壘，在場上難掩開心神情。中央社
被問起台灣球場氛圍，星野穰一郎表示，第一次來台灣，雖然日本比賽也有應援團，但台灣比賽的整體氛圍不一樣，還有跳舞的部分也跟日本不同，比賽過程中很享受。

台灣有不少球員赴日打拚，星野穰一郎表示，最有印象的是曾效力北海道日本火腿鬥士隊的陽岱鋼，因為同樣外野手。

首度來台灣，星野穰一郎提到，如果有機會想要去購物，想要買一些台灣限定的衣服或者鞋子。

