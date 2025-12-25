台日高中棒球賽／首戰破4千人觀賽 北海道聯隊勝羅工

2025年台日高中棒球對抗賽今天開打，首戰吸引約4500名觀眾入場，北海道聯隊以5比0擊敗羅東高工；總教練森本琢朗表示，沒想到有這麼多觀眾，可在這麼熱情氛圍中比賽很開心。

台日高中棒球對抗今天起在新莊棒球場開打，首戰由日本北海道聯隊與台灣羅東高工隊交手，今天有安排中職中信兄弟啦啦隊到場應援，也吸引約4500名觀眾到場、氣氛熱絡，還有球迷從凌晨就開始排隊。

今天前3局兩隊僵持不下，北海道聯隊4局上突破，靠著星野穰一郎安打送回2分，再靠著接連失誤、高飛犧牲打，單局攻下4分，5局再添1分保險分、順利拿下比賽勝利；北海道聯隊先發投手小野悠真投4局無失分、拿下勝投。

北海道聯隊總教練森本琢朗表示，今天下雨、天候狀況沒有想像中理想，但球員們都很努力，先發投手一開始感覺有點緊張，但也有努力扮演好自己的角色。

受到雨勢影響，森本琢朗點出，球場內野部分狀況不是很理想，要處理內野滾地球會比較困難，但大家發揮該有的韌性和堅持，有把該守住的守下來。

談起首場比賽氛圍和感受，森本琢朗說，沒想到這場比賽會有這麼多觀眾，應援也很熱情，可以在這麼熱情的氛圍中比賽很開心。

森本琢朗提到，對北海道的球員來說，今天的天氣也不算溫暖，但因為可以打球、所以沒有關係；聯隊完整到齊在11月時有過1次訓練，出發來台前也有到宮崎集訓2天，練習時間短，默契還不是很足夠，但有越來越好。