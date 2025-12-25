中職／兄弟休賽季續強化 派5投手加入工藤公康訓練計畫

快訊

中央社／ 台北25日電
中信兄弟接受工藤公康(右)指導。中信兄弟提供
中信兄弟接受工藤公康(右)指導。中信兄弟提供

中職中信兄弟今天表示，休賽季規劃多元且具前瞻性的海外訓練計畫，預計2026年1月再派出5名投手前往日本，加入日本職棒「傳奇名投」工藤公康的專項訓練計畫。

兄弟發布新聞稿表示，兄弟自今年11月休賽季展開以來，積極為球員規劃多元且具前瞻性的海外訓練計畫，內容涵蓋日職歐力士猛牛隊秋訓、日本沖繩冬季聯盟，以及12月出發美國的Driveline 打擊訓練與Florida Baseball ARMory投球訓練，期望透過國際化資源，協助選手全面升級、持續進化。

球團今天正式公布，預計於2026年1月推派5名投手前往日本，加入日本職棒「傳奇名投」工藤公康的專項訓練計畫，期待球員能針對投球技術細節與身體運用進行強化，帶來突破性的成長。此次合作，也將是球團繼今年球季初春訓後，再次與工藤教練攜手合作。

兄弟今年2月春訓期間，曾邀請工藤公康來台擔任客座投手教練，工藤公康憑藉深厚的實戰經驗，結合目前於日本筑波大學攻讀的運動醫學專業，協助投手群修正投球機制、精進技術細節，並同步導入運動傷害預防觀念，深獲球員們一致好評。

在工藤公康教練的客座指導與專業建議下，結合球員們的積極投入，以及球隊教練團在訓練與調整策略上的密切配合，魏碩成與林暉盛於本賽季展現明顯成長與企圖心；歷經傷勢復健的鄭浩均，也於下半季成功復出，不僅突破過往狀態，更展現十足壓制力，顯示科學化訓練與精準調整所帶來的成效。

球團宣布，明年1月將推派投手呂彥青、陳柏均、張祖恩、盧孟揚以及游竣宥，前往日本Agekke運動科學訓練中心，接受工藤公康近距離的專項指導。期望投手們能在開訓前，進一步優化投球機制與身體運用，同時建立更完整的傷害預防與傷後復健觀念，為新球季做好萬全準備。

