中職／與家人失聯6小時又急又慌 林益全：驚喜有點招架不住

現年40歲的中華職棒名將林益全轉戰中國城市棒球聯賽（CPB），加盟上海正大龍隊。日前他獨自飛往中國準備新賽季，昨天在社群平台發文透露，老婆和小孩突然給他驚喜，讓他有點招架不住。

林益全發文寫道：「昨晚的驚喜，真的讓我有點招架不住。老婆和小孩突然失去聯繫，完全找不到人，那五、六個小時的時間裡，我心裡又急又慌，各種念頭不斷在腦中打轉。」

突然手機響起，電話那頭小孩輕描淡寫地對他說，「我們剛補習完回家，你下樓開個視訊，幫我去小賣舖買點東西。」林益全完全沒想到，原來家人們早已拖著行李，悄悄到廣東中山一家團聚。

林益全直呼：「當真正看到他們出現在眼前的那一刻，內心的開心瞬間滿到說不出話來，只能上前緊緊抱住他們。那一個擁抱，把剛才所有的不安、焦急，全都化成了踏實與感動。」林益全強調，「有家人陪伴在身邊，對他來說意義非凡，會帶著這份支持與力量，全力以赴，拿出自己最好的表現。」

貼文曝光後，粉絲湧入留言區鼓勵，「神拳加油」、「希望最後能在台灣退休」、「神全在中職絕對是名人堂等級。已經不需要再證明什麼了」、「一路從興農看到義大再看到富邦最後到統一， 祝福神全健康的繼續前進」。