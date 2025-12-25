日職／古林睿煬、孫易磊新隊友！ 有原航平4年30億重返火腿
據日媒《Sponichi Annex》報導，33歲強投有原航平將以4年30億日圓大合約，重返老東家日本火腿隊，這是他暌違6年重返火腿，將與台灣投手古林睿煬和孫易磊當隊友。
報導指出，有原航平曾評估再次挑戰大聯盟的可能性，除軟銀鷹隊積極慰留，讀賣巨人隊也加入搶人大戰，最終這位連2年奪下勝投王的強投決定重返火腿。日刊體育則指出，合約價碼是4年24億日圓。
有原航平生涯前7年都效力火腿，2020年季後透過入札制度挑戰大聯盟，加盟遊騎兵隊。不過旅美發展並不順遂，2年總共只出賽15場，防禦率7.57。
2023年有原重返日職，與軟銀簽下3年15億日圓合約。上季先發26場，14勝9敗，175局121次三振，防禦率3.03，每局被上壘率1.19，連2年奪下洋聯勝投王。
火腿雖然先發輪值豪華，但雙位數勝投的只有王牌投手伊藤大海，明年伊藤大海將和有原航平組成雙王牌，台灣好手古林睿煬面臨更強烈的競爭。
