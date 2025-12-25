新壽基金會「大小筆友計畫」 帶孩子探索棒球職涯

新光人壽慈善基金會攜手新光保全關懷社會福利基金會及新光銀行文教基金會，於20日在台北天母棒球場舉辦「光耀未來－棒球職涯探索」活動，吸引80位來自財團法人博幼社會福利基金會的小筆友參與。今年活動以「棒球」為主題，邀請中信兄弟退役球員官大元，率領「元動力運動發展協會」專業團隊，帶領孩子親身體驗棒球運動。

新光人壽慈善基金會的「大小筆友計畫」以人生導師的陪伴為核心理念，媒合來自各行各業的大筆友，透過書信往來給予心靈支持與關懷。根據基金會於2019年及2023年進行的職涯目標調查結果，「體育類職業」名列小筆友最嚮往的職業之一，因此今年特別以「棒球」作為主軸。

新光人壽慈善基金會表示，活動當天由官大元帶領專業教練團隊，量身設計適合小筆友的樂樂棒球課程，透過分組教學，循序漸進地引導孩子從傳球、接球到打擊練習，逐步學習棒球的基礎技巧。

下午舉行的「大小筆友見面會」，在啦啦隊女孩沐妍、曲曲與小紫的帶領下，大小筆友一同學習應援舞蹈。隨後進行的分組棒球競賽中，小筆友在大筆友的陪伴與鼓勵下全心投入。

新光人壽慈善基金會指出，本次活動不僅讓孩子們度過充實又歡樂的一天，更透過棒球場上的親身體驗，幫助小筆友認識棒球運動及相關職涯的多元樣貌。基金會期盼透過榜樣的力量、團隊互動與實際參與，陪伴孩子在奔跑、接球與揮棒之間，看見自己同樣能發光發熱的無限可能。