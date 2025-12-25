棒球／中信盃台日高中棒球對抗賽 今起熱血爭霸

中信盃台日高中棒球對抗賽將從今天開始一連三天在新莊棒球場登場，由今年黑豹旗冠軍平鎮高中、亞軍羅東高工，迎戰日本廿八所學校組成的北海道、九州兩支聯隊，中信兄弟隊啦啦隊Passion Sisters也將派出十六位女孩到場，帶來熱血應援。

賽事昨天舉辦開賽記者會，中華民國棒球協會副理事長林華韋、中國信託金融控股公司董事會秘書長高人傑，以及日本高等學校野球連盟秘書長井本亘等貴賓出席。高人傑特別準備台灣茶葉、鳳梨酥、牛舌餅等知名伴手禮，林華韋亦贈予四支參賽球隊每位球員耶誕風格客製化賽事毛巾。

高人傑表示，中華棒協理事長辜仲諒曾分享，他的父親辜濓松先生常常因為看到甲子園選手用生命在打球的態度感動落淚，球場上除了勝負之外，堅持到底、永不放棄是最動人的價值，這也正是中國信託長期支持棒球運動，希望能傳遞的精神。

高人傑也提到一九三一年台灣嘉義農林棒球隊打進甲子園，留下了令人難忘的棒球故事，如今在相隔近一個世紀後，又可以迎來北海道和九州兩支日本球隊，與台灣兩支球隊對戰，期待能再度寫下青春熱血故事。

日本聯隊選手來自多所日本強校，包含今年夏季甲子園冠軍沖繩尚學，以及都城高校、北照高校、北海高校、駒大苫小牧等。井本亘分享，在抵達台灣前，兩支日本球隊先在日本宮崎市進行了兩天集訓，出發前特別提醒球員，這次對手是透過多場比賽決選出來的台灣球隊，實力堅強，千萬不能掉以輕心。