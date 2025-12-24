城市盃青少棒／4強歐子喬飆速148又開轟 新明獲亞軍

快訊

中央社／ 台北24日電
2025台北城市盃青少年棒球邀請賽24日舉行決賽，桃園新明國中在4強賽靠著歐子喬（圖）7局完投勝、敲出再見轟，助隊晉級冠軍戰，可惜最終不敵日本東海隊，拿下亞軍。台北市棒球協會提供
2025台北城市盃青少年棒球邀請賽24日舉行決賽，桃園新明國中在4強賽靠著歐子喬（圖）7局完投勝、敲出再見轟，助隊晉級冠軍戰，可惜最終不敵日本東海隊，拿下亞軍。台北市棒球協會提供

台北城市盃青少棒賽今天決賽，桃園新明國中靠著歐子喬7局完投勝、並敲出再見轟，助隊晉級冠軍戰，但新明冠軍戰不敵日本東海隊，拿下亞軍，歐子喬4強飆出生涯最速148公里。

2025年台北城市盃青少棒賽桃園新明國中今天1日2戰，4強與台中中山國中交手，派出台非混血好手歐子喬先發，歐子喬總計用91球完投7局，僅被敲出3支安打，投出8次三振、1次四壞保送，失掉2分都非責失分，球探測得最快球速再突破，飆至148公里。

新明4局下拿下1分，7局下靠著失誤上壘，歐子喬開轟、敲出再見2分砲，助隊以3比2搶勝晉級冠軍戰；歐子喬拿下勝投，且單場3安2打點、表現亮眼。

冠軍戰新明與日本東海隊交手，歐子喬擔任打者，單場仍有2安好表現；兩隊攻勢往來，新明終場以6比7吞敗，名列亞軍。

日本東海拿下冠軍，新明為亞軍，台北興福、台中中山國中並列季軍，打擊獎1至3名依序為歐子喬、日本東海藤原昊、台北興福沈杰，投手獎為新明劉祐安，全壘打獎為台北重慶郭宇恩，最有價值球員（MVP）為日本東海竹內龍翔。

