最大震度5弱！台東發生規模6.1地震 氣象署18:30記者會說明

國家級警報響！17:47台東地區發生規模6.1有感地震 最大震度5弱

棒球／台日高中賽日可持木或鋁棒 台球隊有信心不會輸

中央社／ 台北24日電
台日高中棒球賽台灣代表平鎮高中與羅東高工。中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽臉書
2025年台日高中棒球對抗賽將於明天開打，台灣球隊將持木棒參賽，日本聯隊可選擇採用鋁棒或木棒；台灣代表平鎮高中邱文佑表示，抱持學習的心態，但相信台灣球隊不會輸。

過去台灣與日本曾在2015年至2017年舉辦過台日高中棒球交流賽，後因故暫停，今年比賽復辦，將於25日至27日在新莊棒球場交手，延續前例，台灣球隊採用木棒出賽，日本聯隊可以選擇使用鋁棒或者木棒參賽。

今天開賽記者會上4支球隊代表出席，台灣為黑豹旗冠亞軍隊伍平鎮高中、羅東高工，日本為甲子園球隊北海道、九州聯隊。

台灣球員代表平鎮高中隊長邱文佑表示，名單出來之後，有先搜尋一下日本球員的新聞和影片，希望透過這幾天的比賽跟日本球隊交流，學到不一樣的東西，例如場上的心態，投手蔡辰瀧表示，想辦法拿出最好表現，盡力在場上替球隊做出貢獻。

羅東高工出席記者會球員代表邱昱承表示，對日本球隊的印象是場上的精神和對棒球的態度都很好，郭靖源則表示，欣賞日本球員球場上的拚勁。

至於木棒、鋁棒的使用，此次日本球隊也有帶木棒來台，九州聯隊代表投手新垣有絃表示，木棒如果打者沒有確實擊中球心，就不容易被打成安打，對決台灣打者會想辦法投出讓打者無法掌握球心的球路。

