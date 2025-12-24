棒球／台日高中賽復辦盼文化交流 日球員喊：台灣尚勇

快訊

中央社／ 台北24日電
台中高中棒球賽賽前記者會。中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽臉書
2025年台日高中棒球對抗賽復辦，中華棒協理事長辜仲諒盼球員透過文化交流獲得寶貴經驗；今天開賽記者會日本北海道聯隊代表秀出新學會的語言，高喊：「台灣尚勇、台灣尚讚」。

過去台灣與日本曾在2015至2017年舉辦過台日高中棒球交流賽，後因故暫停，中華棒協理事長辜仲諒赴日與日本高等學校野球聯盟（簡稱高野連）會長碰面，促成比賽復辦，將於今年12月25日至27日在新莊棒球場舉行。

今天開賽記者會上，高野連秘書長井本亘致詞表示，辜仲諒到訪日本，提到希望復辦比賽，不是只有技術交流，球員還能藉機學習不同國家的文化，也分享看到很多球員因為覺得辛苦中途放棄，希望透過交流賽，帶給球員不同的刺激，成為這個年齡層球員寶貴的經驗。

井本亘提到，聽完辜仲諒的想法很感動，今年復辦比賽，兩支參賽甲子園球隊北海道、九州聯隊有先在宮崎集訓，出發前勉勵球員，這不單純只是比賽，希望他們能體會台灣不一樣的東西，也提到台灣兩支球隊平鎮高中、羅東高工是不能掉以輕心對戰的對手。

今天開賽記者會北海道聯隊隊長小野悠真代表出席，他表示，可以來台參賽，又被賦予隊長重責，覺得很光榮，有責任帶領球隊拿下比賽勝利，並秀了新學會的語言，高喊：「台灣尚讚」。

另一名出席球員島田爽介表示，這階段在北海道已經不太可能有比賽和練習，要想辦法把狀態調整到最好有點困難，但有這麼好的機會，希望好好把握、目標全勝，也喊出：「台灣尚勇」。

棒球 棒協 平鎮高中

