棒球／甲子園冠軍隊王牌新垣有絃來台 被球迷認出嚇一跳

中央社／ 台北24日電
台中高中棒球賽賽前記者會。中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽臉書

2025年台日高中棒球對抗賽明天開打，九州聯隊中有今年日本夏季甲子園沖繩尚學王牌投手新垣有絃，他透露抵台有球迷找他簽名有嚇一跳，也提到台灣與沖繩天氣差不多、很舒適。

2025年台日高中棒球對抗賽將於25日至27日在新莊棒球場舉行，此次由今年黑豹旗棒球賽冠亞軍隊伍平鎮高中、羅東高工與兩支日本甲子園球隊北海道、九州聯隊交手。

今天開賽記者會上，九州聯隊派出球員代表新垣有絃、梶山侑孜出席，新垣有絃是今年日本夏季甲子園冠軍隊沖繩尚學王牌投手，在台灣頗有人氣。

梶山侑孜表示，這次是首度來台灣，目前為止對台灣的印象是東西很好吃，台灣人也都很親切、熱情。新垣有絃也是首次來台灣，他表示，因為來自沖繩，沖繩與台灣的天氣差不多，居住起來感覺很舒適。

今年U18世界盃棒球賽在沖繩舉行，新垣有絃表示，有感受到U18世界盃的熱度，但因為球隊在練球，沒有機會到場觀賽，對於台灣球員的印象是投手都很強，希望這次交流賽可以從台灣球員身上學到東西。

被問起是否知道自己在台灣的名氣，新垣有絃笑說不知道，但從下飛機到飯店、球場練球，都有人跟他要簽名，「嚇了一跳，怎麼有人認識我。」

棒球 甲子園 平鎮高中

