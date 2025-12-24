日職／軟銀王牌上澤直之確定續留 與徐若熙共組輪值

福岡軟銀鷹今（24）日宣布與陣中王牌投手之一的上澤直之完成續約，預估年薪與今年持平，仍為2.5億日幣（約5000萬台幣），他將與準備旅日的台灣強投徐若熙共組軟銀明年球季先發輪值。 上澤直之本季共

2025-12-24 15:56