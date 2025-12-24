日職／軟銀王牌上澤直之確定續留 與徐若熙共組輪值

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
上澤直之確定續留軟銀。軟銀隊官方IG
福岡軟銀鷹今（24）日宣布與陣中王牌投手之一的上澤直之完成續約，預估年薪與今年持平，仍為2.5億日幣（約5000萬台幣），他將與準備旅日的台灣強投徐若熙共組軟銀明年球季先發輪值。

上澤直之本季共出賽23場，繳出12勝6敗、防禦率2.74的成績，勝投數排全隊第三，是軟銀奪得日本一的功臣，他在簽約記者會上說道：「球團內部給予他很多協助，才能讓我在球季中健康出賽，並順利幫助球隊拿下日本一。」

上澤直之進一步談到，球迷的應援聲是他的重要動力來源，他說：「在比賽中看到拿著我周邊商品的人越來越多，無論是比賽中，還是賽後的掌聲與加油聲，都讓我更想努力表現。」

上澤直之生涯前期效力火腿隊，他在2024年球季挑戰大聯盟，並與光芒簽下一份小聯盟合約，但隨後選擇轉戰紅襪隊，不過他赴美僅一年便重返日職，選擇軟銀作為他的新東家。

