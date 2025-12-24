日職／軟銀王牌上澤直之確定續留 與徐若熙共組輪值
福岡軟銀鷹今（24）日宣布與陣中王牌投手之一的上澤直之完成續約，預估年薪與今年持平，仍為2.5億日幣（約5000萬台幣），他將與準備旅日的台灣強投徐若熙共組軟銀明年球季先發輪值。
上澤直之本季共出賽23場，繳出12勝6敗、防禦率2.74的成績，勝投數排全隊第三，是軟銀奪得日本一的功臣，他在簽約記者會上說道：「球團內部給予他很多協助，才能讓我在球季中健康出賽，並順利幫助球隊拿下日本一。」
上澤直之進一步談到，球迷的應援聲是他的重要動力來源，他說：「在比賽中看到拿著我周邊商品的人越來越多，無論是比賽中，還是賽後的掌聲與加油聲，都讓我更想努力表現。」
上澤直之生涯前期效力火腿隊，他在2024年球季挑戰大聯盟，並與光芒簽下一份小聯盟合約，但隨後選擇轉戰紅襪隊，不過他赴美僅一年便重返日職，選擇軟銀作為他的新東家。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言