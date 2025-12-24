聽新聞
中職／桃猿公布3A新洋投譯名「魔爾曼」 相中續航與球威
樂天桃猿隊今日正式宣布新洋投，與右投Kyle Marman達成合約共識，中文譯名為「魔爾曼」，作為球團2026年球季洋將戰力布局的重要一環。
魔爾曼身高190公分，於2019年自美國職棒克里夫蘭守護者隊體系展開職業生涯，最高層級3A，2025年球季效力於獨立聯盟美國協會期間，19場出賽皆為先發、合計123局，防禦率3.07，送出140次三振、僅35次保送，展現穩定的投球內容與壓制力。
球團表示，在評估過程中，著重於魔爾曼的續航能力與投球威力，且認為其投球型態與球隊輪值規劃高度契合。雙方合約洽談順暢，並迅速達成共識。
魔爾曼預計於農曆年後向球團報到，同時也表達對加入樂天桃猿的高度期待，盼能盡快投入新球季備戰。球團表示，將持續強化外籍選手陣容，為 2026年球季做好萬全準備。
