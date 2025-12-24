快訊

中職／桃猿公布3A新洋投譯名「魔爾曼」 相中續航與球威

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊公布新洋投，與右投Kyle Marman達成合約共識，中文譯名為「魔爾曼」。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊公布新洋投，與右投Kyle Marman達成合約共識，中文譯名為「魔爾曼」。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊今日正式宣布新洋投，與右投Kyle Marman達成合約共識，中文譯名為「魔爾曼」，作為球團2026年球季洋將戰力布局的重要一環。

魔爾曼身高190公分，於2019年自美國職棒克里夫蘭守護者隊體系展開職業生涯，最高層級3A，2025年球季效力於獨立聯盟美國協會期間，19場出賽皆為先發、合計123局，防禦率3.07，送出140次三振、僅35次保送，展現穩定的投球內容與壓制力。

球團表示，在評估過程中，著重於魔爾曼的續航能力與投球威力，且認為其投球型態與球隊輪值規劃高度契合。雙方合約洽談順暢，並迅速達成共識。

魔爾曼預計於農曆年後向球團報到，同時也表達對加入樂天桃猿的高度期待，盼能盡快投入新球季備戰。球團表示，將持續強化外籍選手陣容，為 2026年球季做好萬全準備。

中職／王維中披62號球衣加入雄鷹 隊史第二對兄弟檔

台鋼雄鷹隊今天正式公布，與王維中完成加盟共識，他將穿上62號球衣，於明年1月投入球隊春訓。對於加入雄鷹，王維中表示，「感...

中職／味全龍傳參戰魔神樂爭奪戰 領隊：會按照規範

樂天桃猿隊今年奪冠，背後有有情有義的洋投相挺，季後火速敲定MVP威能帝回鍋，魔神樂則出現競爭對手。對於爭取魔神樂，味全龍...

棒球／沒曹錦輝、有陳傑憲哥哥 中國CPB共28名台灣球員參賽

中國城市棒球聯賽（CPB）立春聯賽明年元旦開打，最近參賽的4隊公布球員名單，共28名台灣球員，包含陳傑憲哥哥陳傑霖，先前傳出有機會赴中的曹錦輝沒在名單內。 曾打過中華職棒的CPB球員，包含上海正

中職／桃猿公布3A新洋投譯名「魔爾曼」 相中續航與球威

樂天桃猿隊今日正式宣布新洋投，與右投Kyle Marman達成合約共識，中文譯名為「魔爾曼」，作為球團2026年球季洋將...

中職／告別「龍王」！王維中成史上最高薪戰力外 領隊遺憾但祝福

王維中確定離開味全龍隊，摘下「龍王」頭銜，龍隊揮別這位從球隊重返一軍就在陣中的選手，領隊丁仲緯也祝福他接下來的發展順利。

棒球／陳偉志30年生涯有榮耀有遺憾 盼將業餘推向國際

台電棒球好手陳偉志具挑戰職棒實力，留在業餘闖出一片天，回顧30年球員生涯，有光榮時刻，也因錯過奧運資格賽成遺憾，轉身成教...

