聽新聞
0:00 / 0:00
中職／味全龍傳參戰魔神樂爭奪戰 領隊：會按照規範
樂天桃猿隊今年奪冠，背後有有情有義的洋投相挺，季後火速敲定MVP威能帝回鍋，魔神樂則出現競爭對手。對於爭取魔神樂，味全龍隊回應不排除任何可能性，也強調將會遵照規範。
魔神樂過去兩季效力猿隊，繳出一張出色的成績單，合計出賽49場，取得26勝11敗、防禦率2.28，與威能帝共組「左右護法」，更撐起猿隊今年奪冠大業。
相較於威能帝早早敲定回鍋，猿隊在魔神樂在續約上面臨考驗，雖中職規章針對洋將有「228條款」，原東家在隔年2月28日前都擁有優先議約權，但據悉他因合約中原本就有可以提前「自由」的時間點，魔神樂能按合約議定取得離隊同意書，與其他球隊接洽。
傳出有其他「北部球隊」爭取魔神樂，龍隊領隊丁仲緯對此表示，不排除任何可能性，也強調將會遵照規範。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言