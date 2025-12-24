快訊

中職／味全龍傳參戰魔神樂爭奪戰 領隊：會按照規範

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
魔神樂。本報資料照片
魔神樂。本報資料照片

樂天桃猿隊今年奪冠，背後有有情有義的洋投相挺，季後火速敲定MVP威能帝回鍋，魔神樂則出現競爭對手。對於爭取魔神樂，味全龍隊回應不排除任何可能性，也強調將會遵照規範。

魔神樂過去兩季效力猿隊，繳出一張出色的成績單，合計出賽49場，取得26勝11敗、防禦率2.28，與威能帝共組「左右護法」，更撐起猿隊今年奪冠大業。

相較於威能帝早早敲定回鍋，猿隊在魔神樂在續約上面臨考驗，雖中職規章針對洋將有「228條款」，原東家在隔年2月28日前都擁有優先議約權，但據悉他因合約中原本就有可以提前「自由」的時間點，魔神樂能按合約議定取得離隊同意書，與其他球隊接洽。

傳出有其他「北部球隊」爭取魔神樂，龍隊領隊丁仲緯對此表示，不排除任何可能性，也強調將會遵照規範。

魔神樂 威能帝 樂天桃猿

中職／味全龍傳參戰魔神樂爭奪戰 領隊：會按照規範

