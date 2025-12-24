中職／告別「龍王」！王維中成史上最高薪戰力外 領隊遺憾但祝福

王維中確定離開味全龍隊，摘下「龍王」頭銜，龍隊揮別這位從球隊重返一軍就在陣中的選手，領隊丁仲緯也祝福他接下來的發展順利。

王維中為龍隊2020年選秀狀元，簽下5年3個月208萬美元合約，平均月薪3.3萬美元，隔年成為龍隊重返中職一軍歷史性首戰的先發投手，3月14日面對統一獅隊先發4.2局失3分吞敗，5季下來貢獻122場出賽（55場先發），合計366局投球，取得15勝26敗、防禦率3.64。

王維中季後被放在60人契約保留名單之外，龍隊與他保持聯繫，富邦悍將、台鋼雄鷹隊也出手爭取，最終由雄鷹收下，雙方簽下一年合約，價碼尚未公布。據悉王維中月薪有機會突破60萬元，將締造戰力外選手史上最高薪紀錄。

丁仲緯表示，與王維中一直保持聯繫，朝他的期望在努力。最終未能再續前緣，他也表達祝福，「維中一直都是有能力的人，對於他的離隊感到遺憾，未來也祝福他有好的發展。」