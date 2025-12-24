中職／王維中披62號球衣加入雄鷹 隊史第二對兄弟檔
台鋼雄鷹隊今天正式公布，與王維中完成加盟共識，他將穿上62號球衣，於明年1月投入球隊春訓。對於加入雄鷹，王維中表示，「感謝台鋼球團的青睞，很高興能夠加入這個大家庭，同時我也想謝謝味全球團這幾年的照顧與球迷們的支持，目前持續訓練為新賽季做準備，期待能在新的球季與大家並肩作戰。」
雄鷹季後持續進行補強，先是簽下自由球員投手黃子鵬，接著與捕手劉時豪、投手賴智垣完成簽約，後續與兩屆全壘打王、洋砲魔鷹完成續約，今天再宣布確定補強左投王維中。
王維中擁有美國聯盟、南韓職棒等珍貴且難得經驗，2021年起展開中職賽季，5個球季累積122場出賽，其中55場先發、67場後援，防禦率3.64。
王躍霖2023年季後因擴編選秀加入台鋼雄鷹，王維中則將於2026年入團，兄弟兩人繼2023球季之後，即將再度同隊奮戰，過去兩人在職棒同隊唯一賽季，最終一起拿下總冠軍，2026球季將再度合體，要跟雄鷹團隊合力衝擊季後賽。而王躍霖、王維中也是台鋼雄鷹繼顏郁軒、顏清浤之後隊史第二對兄弟檔。
