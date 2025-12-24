棒球／陳偉志30年生涯有榮耀有遺憾 盼將業餘推向國際

台電棒球好手陳偉志具挑戰職棒實力，留在業餘闖出一片天，回顧30年球員生涯，有光榮時刻，也因錯過奧運資格賽成遺憾，轉身成教練有新使命，盼帶起球員熱情，將業餘球員推向國際。

台灣電力公司棒球隊37歲好手陳偉志曾多次獲職棒球隊邀約，但選擇留在業餘打拚，今年結束爆米花棒球聯盟賽事後，正式卸下球員身分。

回憶球員生涯，陳偉志接受中央社記者訪問時提到，印象最深刻的是2018年印尼雅加達亞運，對上全職業組成的韓國隊，業餘主體的台灣隊奪下勝利，他笑說，「這應該是可以說嘴一輩子的回憶」，可惜最後沒能打入金牌戰。

至於棒球生涯最大的遺憾，陳偉志透露，2021年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時，業餘球員一度有機會可以替國家拚戰奧運資格賽，最後卻沒能如願。

當年中職先是宣布因疫情不組隊參加東京奧運棒球項目資格賽，陳偉志回憶，當時台電幾乎所有球員都舉雙手贊成、表態願意為國拚戰，由棒協組成30人名單，馬上到台北集合，沒想到集訓第一晚就解散，最後還是因故無緣拚戰奧運資格賽。

陳偉志直言，即便當時由業餘球員代表拚到資格，最後以職業為主體去打奧運，也不覺得是問題，好不容易有機會，大家也願意拚，卻沒能打成，「但現在都還會想到，少了與其他世界好手拚戰的機會，非常遺憾。」

陳偉志今年在亞洲棒球錦標賽首度以內野教練身分加入國家代表隊，坦言一開始也有擔憂，怕球員沒辦法接納、對他的資歷有疑慮，但加入教練團後，採開放溝通的形式，傾聽球員的意見，收到不錯成效。

亞錦賽台灣代表隊總教練湯登凱曾說，亞錦陣中教練納入陳偉志、姜建銘、林加祐，都是雅加達亞運台灣隊班底，也具有世代傳承的意味。

陳偉志有同樣的感覺，3人的經驗很像，對於訓練的方式、比賽內容的解讀，都會適時提出討論，林加祐很早就開始接觸教練相關工作，也會經驗分享、互相學習，有時一個眼神就能意會，教練團的默契慢慢形成。

陳偉志曾說，無論在業餘或職棒，重要的是對棒球保持熱情。成為教練後，他的任務是要燃起球員們的「熱情」，理解不斷面對同樣的訓練會倦怠，試著每天都能給球員新的東西，讓大家在練球的過程中產生興趣、維持熱情。

從青棒到成棒階段，陳偉志沒算過穿過多少次代表隊球衣，他表示，「不管入選多少次國手，不管經歷多大的盃賽，想法就是要把業餘推向國際舞台，接下來也要拉著年輕選手站上國際舞台、延續香火。」