棒球／陳偉志熬過手眼膝傷 球員生涯謝幕感性謝天上父親

台電棒球好手陳偉志近年經歷關節唇手術、視網膜病變、左膝鈣化，多次動刀、治療，始終正向面對，努力拚回到場上，今年正式引退、30年球員生涯謝幕，感性謝謝啟蒙教練、天上的父親。

37歲業餘台灣電力公司棒球隊好手陳偉志生涯大小國際賽資歷豐富，也曾扛起代表隊「台灣隊長」重責，今年結束爆米花棒球聯盟賽事後，正式結束30年球員生涯，接下來將專職教練。

陳偉志接受中央社記者訪問時透露，本來沒有設想引退時間，但看著學弟們陸續可以頂替上來，加上配合公司政策，想要空出名額給年輕球員機會，最終決定卸下球員身分。

陳偉志語氣平靜地說出「其實我還可以打」，這句話的背後，卻經歷許多大小傷勢的煎熬。先是開了第2次的關節唇手術，他回憶，那時已經34、35歲，朋友、隊友會問他，「確定還要動刀嗎？」一方面因為傷痛影響到日常生活，一方面也評估，除了手，其他身體狀況都還不錯，想要再拚看看。

動完關節唇手術後面臨更大的挑戰，陳偉志回憶，某次訓練時打發球機，面對球速不快的變化球揮空，經過一週狀況反反覆覆，自我檢測蓋住左眼後，發現右眼看東西非常模糊。到大醫院做了許多檢查，因為視網膜病變，左眼視力有1.5，右眼僅剩0.1，醫師評估視力恢復的機率50%，經過3次小手術，視力恢復回0.7。

肩膀、眼睛接連有狀況，左膝蓋也出現鈣化情況，會影響神經，陳偉志前後做了6次震波治療，接連而來的傷痛沒有將他擊垮，過程也曾有過念頭，「要不要就結束了？為什麼會發生這些事情？」但他始終正向面對，就是希望健康回到場上，好好打完一個盃賽。

陳偉志傷後回到場上，真正完整打完整個盃賽，是今年的全國運動會，從第一場打到最後一場，最後拿下冠軍，他笑說：「那一刻，這一路走來的辛苦，完全值得，證明我也可以跟年輕小伙子一樣，正常在場上完成9局的比賽。」

好不容易熬過傷痛、恢復正常，卻選擇引退，陳偉志直言還是有小小的遺憾，最後沒能在甲組成棒的比賽完整出賽，本屆爆米花僅3場出賽，「甲組成棒是孕育我棒球路上很多重要過程的舞台，也有許多互相尊敬的對手。」

陳偉志正式卸下球員身分，他感謝在成棒這段期間，所有的教練、隊友、對手、裁判以及中華棒協所有的長官這些年的切磋和指導，「往後將轉換身分，也請大家多多指教。」

陳偉志也感性謝謝老婆支持他在這條路上的任何決定，「最後謝謝我的啟蒙教練，天上的父親，永遠的陳教練朝明先生，兒子謝幕了。」