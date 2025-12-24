快訊

台東公告地價驚見每平方公尺6元土地 地點在這民眾笑「買來種雲嗎？」

告別2025／2026下一步怎麼走？AI搶先預測趨勢大變化

台中女警嗆「盧秀燕腦門開3槍」 法院收押理由曝：難保她不會付諸行動

聽新聞
0:00 / 0:00

棒球／陳偉志熬過手眼膝傷 球員生涯謝幕感性謝天上父親

中央社／ 台北24日電
台電棒球好手陳偉志（後右）近年因傷經歷多次動刀、治療，始終正向面對，努力拚回到場上，如今引退、30年球員生涯謝幕。圖為爆米花棒球聯盟後與老婆、小孩合照。（陳偉志提供）中央社
台電棒球好手陳偉志（後右）近年因傷經歷多次動刀、治療，始終正向面對，努力拚回到場上，如今引退、30年球員生涯謝幕。圖為爆米花棒球聯盟後與老婆、小孩合照。（陳偉志提供）中央社

台電棒球好手陳偉志近年經歷關節唇手術、視網膜病變、左膝鈣化，多次動刀、治療，始終正向面對，努力拚回到場上，今年正式引退、30年球員生涯謝幕，感性謝謝啟蒙教練、天上的父親。

37歲業餘台灣電力公司棒球隊好手陳偉志生涯大小國際賽資歷豐富，也曾扛起代表隊「台灣隊長」重責，今年結束爆米花棒球聯盟賽事後，正式結束30年球員生涯，接下來將專職教練。

陳偉志接受中央社記者訪問時透露，本來沒有設想引退時間，但看著學弟們陸續可以頂替上來，加上配合公司政策，想要空出名額給年輕球員機會，最終決定卸下球員身分。

陳偉志語氣平靜地說出「其實我還可以打」，這句話的背後，卻經歷許多大小傷勢的煎熬。先是開了第2次的關節唇手術，他回憶，那時已經34、35歲，朋友、隊友會問他，「確定還要動刀嗎？」一方面因為傷痛影響到日常生活，一方面也評估，除了手，其他身體狀況都還不錯，想要再拚看看。

動完關節唇手術後面臨更大的挑戰，陳偉志回憶，某次訓練時打發球機，面對球速不快的變化球揮空，經過一週狀況反反覆覆，自我檢測蓋住左眼後，發現右眼看東西非常模糊。到大醫院做了許多檢查，因為視網膜病變，左眼視力有1.5，右眼僅剩0.1，醫師評估視力恢復的機率50%，經過3次小手術，視力恢復回0.7。

肩膀、眼睛接連有狀況，左膝蓋也出現鈣化情況，會影響神經，陳偉志前後做了6次震波治療，接連而來的傷痛沒有將他擊垮，過程也曾有過念頭，「要不要就結束了？為什麼會發生這些事情？」但他始終正向面對，就是希望健康回到場上，好好打完一個盃賽。

陳偉志傷後回到場上，真正完整打完整個盃賽，是今年的全國運動會，從第一場打到最後一場，最後拿下冠軍，他笑說：「那一刻，這一路走來的辛苦，完全值得，證明我也可以跟年輕小伙子一樣，正常在場上完成9局的比賽。」

好不容易熬過傷痛、恢復正常，卻選擇引退，陳偉志直言還是有小小的遺憾，最後沒能在甲組成棒的比賽完整出賽，本屆爆米花僅3場出賽，「甲組成棒是孕育我棒球路上很多重要過程的舞台，也有許多互相尊敬的對手。」

陳偉志正式卸下球員身分，他感謝在成棒這段期間，所有的教練、隊友、對手、裁判以及中華棒協所有的長官這些年的切磋和指導，「往後將轉換身分，也請大家多多指教。」

陳偉志也感性謝謝老婆支持他在這條路上的任何決定，「最後謝謝我的啟蒙教練，天上的父親，永遠的陳教練朝明先生，兒子謝幕了。」

棒球 球速 棒協

延伸閱讀

巴西前總統波索納洛獲准暫離監獄 將動疝氣手術

少挨一刀！7旬婦篩檢揪出大腸原位癌 ESD微創手術根除病灶隔天出院

鼠蹊部摸到腫塊莫輕忽 腹股溝疝氣嚴重恐腸壞死

聖馬爾定ROSA膝關節置換破250例 南台灣居冠

相關新聞

中職／王維中披62號球衣加入雄鷹 隊史第二對兄弟檔

台鋼雄鷹隊今天正式公布，與王維中完成加盟共識，他將穿上62號球衣，於明年1月投入球隊春訓。對於加入雄鷹，王維中表示，「感...

棒球／沒曹錦輝、有陳傑憲哥哥 中國CPB共28名台灣球員參賽

中國城市棒球聯賽（CPB）立春聯賽明年元旦開打，最近參賽的4隊公布球員名單，共28名台灣球員，包含陳傑憲哥哥陳傑霖，先前傳出有機會赴中的曹錦輝沒在名單內。 曾打過中華職棒的CPB球員，包含上海正

棒球／陳偉志30年生涯有榮耀有遺憾 盼將業餘推向國際

台電棒球好手陳偉志具挑戰職棒實力，留在業餘闖出一片天，回顧30年球員生涯，有光榮時刻，也因錯過奧運資格賽成遺憾，轉身成教...

棒球／陳偉志熬過手眼膝傷 球員生涯謝幕感性謝天上父親

台電棒球好手陳偉志近年經歷關節唇手術、視網膜病變、左膝鈣化，多次動刀、治療，始終正向面對，努力拚回到場上，今年正式引退、...

中職／王維中傳落腳雄鷹 與王躍霖繼2023冠軍賽季再次兄弟齊心

左投王維中季後未被味全龍隊放進60人契約保留名單，以戰力外之姿尋覓下一站，傳出動向底定，將轉戰台鋼雄鷹隊，新球季與哥哥王...

中職／樂天又出包！換人嗎？RKG桌曆拖至明年1月底才能交貨粉絲怒了

中職樂天桃猿隊又出包了！據網友在Threads及PTT發文表示，收到樂天商品部通知，原定本月出貨的「2026RKG桌曆」因為廠商印刷錯誤，必須延至明年1月底才能陸續出貨，讓不少訂購的粉絲感到不滿，因為

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。