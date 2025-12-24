棒球／沒曹錦輝、有陳傑憲哥哥 中國CPB共28名台灣球員參賽

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
曹錦輝。聯合報系資料照
中國城市棒球聯賽（CPB）立春聯賽明年元旦開打，最近參賽的4隊公布球員名單，共28名台灣球員，包含陳傑憲哥哥陳傑霖，先前傳出有機會赴中的曹錦輝沒在名單內。

曾打過中華職棒的CPB球員，包含上海正大龍隊林益全、巴奇達魯．妮卡兒，廈門海豚隊張喜凱、林詠翔、李嘉祥，福州海峽隊黃勇傳、郭峻偉。

統一獅隊球星陳傑憲的哥哥陳傑霖是福州海峽內野手，他長年在中國教球。

CPB原先規劃各隊台港澳球員至少10人，外籍球員不設限。後來因中國本土球員人數充足，而取消這項規定，台灣選手屬自由球員，各隊可不透過選秀，自行接洽簽約。

廈門海豚陣中有12名台灣球員為4隊最多，福州海峽8人、上海正大龍6人，深圳藍襪2人，4隊共28名台灣選手。

曹錦輝 陳傑憲 林益全 黃勇傳 中職

