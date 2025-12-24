中職／王維中傳落腳雄鷹 與王躍霖繼2023冠軍賽季再次兄弟齊心

左投王維中季後未被味全龍隊放進60人契約保留名單，以戰力外之姿尋覓下一站，傳出動向底定，將轉戰台鋼雄鷹隊，新球季與哥哥王躍霖再次同隊打拚。

王維中為龍隊2020年選秀狀元，簽下5年3個月208萬美元合約，平均月薪3.3萬美元，隔年成為龍隊重返中職一軍歷史性首戰的先發投手，3月14日面對統一獅隊先發4.2局失3分吞敗，5季下來貢獻122場出賽（55場先發），合計366局投球，取得15勝26敗、防禦率3.64。

王維中的貢獻不符落在百萬之譜的月薪，球季結束後與龍隊議約沒有共識，被放60人名單之外，除了龍隊持續與他保持聯繫，台鋼雄鷹、富邦悍將隊也都展開接洽，最終由雄鷹得手這位昔日大聯盟級左投。

王維中與王躍霖就學雖僅差一屆，但三級棒球到職棒路上一直都是對手，直到2023年才在龍隊首度當隊友，也成該年總冠軍班底，王躍霖同一年球季結束後因擴編選秀獲得雄鷹青睞轉隊，如今王維中也將投奔雄鷹，2026年球季再次兄弟齊心。