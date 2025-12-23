中職／樂天又出包！換人嗎？RKG桌曆拖至明年底才能交貨粉絲怒了

中職樂天桃猿隊又出包了！據網友在Threads及PTT發文表示，收到樂天商品部通知，原定本月出貨的「2026RKG桌曆」因為廠商印刷錯誤，必須延至明年1月底才能陸續出貨，讓不少訂購的粉絲感到不滿，因為這已是第二度延期通告，從原定15日延至22日，第一次還會在「Rakuten Monkeys Shop」粉絲團公告，這次則是以Email通知訂購者並未公告，而有網友就質疑留言說，「該不會要刪掉明年不續約的？」

「2026RKG桌曆」以樂天女孩為主從10月底開始就宣布販售官方消息，並說明12月15日出貨時間，這段間多名樂天女孩在個人社群不斷宣傳，粉絲團也不斷釋出消息，讓不少樂天女孩粉絲們相當期待。然而這次再度延期，從原每本訂價799元，提前預購惠價699元，如今樂天商品部只能宣布25日提供200元優惠券補償，甚至可以原價退貨做為補償。

然而今天傳出啦啦隊成員中陳伊、丘薆、芷軒確定未獲球團續約，加上先前離隊的嘎琳、Dora，以及兩名韓籍成員禹洙漢及河智媛也恐將離隊，至少有7名樂天女孩出走。諷刺的是，2026RKG桌曆先前還特別以韓籍啦啦禹洙漢做為宣傳，因此網友質疑這次延期是否與啦啦隊出走潮可能有關。

不滿網友說，「年曆耶，有一個月份直接廢掉」、「樂天早就不意外了」、「被踢掉的成員還能賣嗎」。

網友上傳樂天商品部通知。取自Threads

第一次延期公告：