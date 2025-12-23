中職／李雅英化身「阿勇歐膩」單曲即將推出 網：穿小7制服好美

富邦悍將韓籍啦啦隊女神李雅英今天宣布好消息，個人YouTube頻道阿勇歐膩(아영언니-李雅英)成立，第一支影片是個人首部MV《哇塞》預告片，完整版MV將在12月27日正式公開。

影片開始李雅英先是穿著旗袍裝使用公園運動設施，輕快的音樂一下，李雅英化身7-11店員認真工作，接著還有穿著吊帶褲在超市跳舞的畫面，三個裝扮來回穿梭，展現李雅英的多元魅力。

影片推出後，引發網友們熱議，「阿勇（親切搞笑人格）已經完全取代雅英了嗎」、「阿勇宇宙正式推出」、「旗袍神正」、「統一又贏」、「穿小7制服的阿勇好美」。

有人認為這首歌與韓國流行音樂不同，曲風很像台語歌，也有人認為像韓國Trot，粉絲們紛紛祝賀李雅英並期待單曲正式推出。