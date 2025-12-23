12強紀錄片／籃籃看完對經典賽更有信心 「對上大谷或山本有點機會」

中華隊在去年世界12強棒球賽奪冠，紀錄片《冠軍之路》將於明年1月1日正式上映，昨天晚上於大直美麗華影城盛大舉行首映會，當時在冠軍賽完成再見雙殺的朱育賢，帶著家人一起走進戲院，朱育賢感性分享：「今天帶家人回味爸爸的過去，也告訴他們，其實他們都一直有在參與我的過程，希望他們能記住我們奪下冠軍的感動。」

樂天桃猿隊推進隊長籃籃也親臨現場站台，映後更喊話：「看完好像對明年的經典賽更有信心了，不管我們明年要對決的是大谷翔平或是山本由伸，我覺得我們看起來好像有點機會！」最後她驚喜帶領全場觀眾齊聲高喊6次「We are！Team Taiwan」口號，現場情緒瞬間沸騰。

出品人威剛科技董事長陳立白透露，「我為了《冠軍之路》開的會，比我自己記憶體缺貨開的會還多！」顯示對這部作品的高度投入及熱愛。映後見到現場反應熱烈，導演龍男・以撒克・凡亞思哽咽表示：「當大家開始不看好我們的時候，請大家永遠要記得我們就是一支這麼有實力的隊伍，我們可以用這樣的自信去迎接未來更多的挑戰。」監製張永昌則堅定喊：「我會當一輩子的球迷！」

片中陳傑憲在關鍵時刻不斷提起「相信自己，相信隊友」，更在無形中撐起整支球隊的勢氣，展現超強團魂令人動容。黃恩賜則因「人生大事」製造出不少笑料，為激烈賽事氛圍適時注入些幽默，導演龍男・以撒克・凡亞思也坦言：「沒有想過笑（效）果會這麼好」，更有觀眾大讚：「黃恩賜是這部片的MVP，他是最佳男主角！」