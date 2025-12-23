經典賽／若孫易磊、古林睿煬入選中華隊 火腿表態支持

效力日本職棒火腿隊的兩位台灣投手孫易磊、古林睿煬，參戰世界棒球經典賽可望獲得母隊同意，日本媒體「中日體育」報導，火腿已表達支持立場。

古林睿煬在12月初出席活動時，證實已有收到中華隊通知，但由於去年世界12強棒球賽、今年經典賽資格賽都因傷缺席，對於參賽態度不敢先站立場，保守回應「到時候就知道」；孫易磊也在近日表示已經收到詢問，自己有意願參加，但能否披上經典賽戰袍，還要看火腿安排。

「中日體育」報導，對於孫易磊收到經典賽徵詢，火腿高層在22日回覆球團立場將會配合，若古林睿煬也進入中華隊，球隊同樣會給予支持，協助兩人投入經典賽賽事。

古林睿煬成棒階級國際賽目前僅參與過2023年杭州亞運、亞冠賽，孫易磊則打過2023年亞錦賽、今年經典賽資格賽，今年2月在與西班牙隊的生死戰第7局一出局、一壘有人時上場，雖因保送、安打釀成滿壘，但危機時刻連飆2K化解危機，展現超強心臟，最終中繼1.2局無失分。