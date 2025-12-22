12強／周思齊看冠軍之路首映 盼各界支持票房突破KANO

快訊

中央社／ 台北22日電
世界12強棒球賽紀錄片「冠軍之路」22日在美麗華大直影城舉辦首映會，前中職選手、亞洲棒球總會會長特助周思齊（圖）出席與會。中央社
世界12強棒球賽紀錄片「冠軍之路」22日在美麗華大直影城舉辦首映會，前中職選手、亞洲棒球總會會長特助周思齊（圖）出席與會。中央社

周思齊以亞棒總特助身分出席世界12強賽紀錄片首映，回想奪冠瞬間還是起雞皮疙瘩，直言凸顯了贏球最重要的是團結，盼大家支持讓「冠軍之路」突破「KANO」的票房紀錄。

世界12強棒球賽紀錄片「冠軍之路」今天舉行首映會，周思齊出席首映回憶奪冠當下，當時開車到一半停下來看比賽，開始聽到路上有人放煙火慶祝，很感動，擊敗日本隊奪冠、真的讓人起雞皮疙瘩。

周思齊表示，相信一開始大家都不看好台灣隊，因為戰力太懸殊，過程中有太多的困難，最終能順利拿下冠軍，凸顯了拿冠軍、贏球最重要的因子就是團結。

周思齊也表示，今天特別代表亞洲棒球總會會長辜仲諒出席，台灣棒球承載了很多努力和時間的積累，「冠軍之路」所呈現表達的，就是台灣棒球一路走來的堅持努力，「辜仲諒先生特別強調，棒球是台灣和世界對話最好的語言，這部紀錄片的呈現，讓大家看到我們走的每一步都很不容易。」

周思齊對球迷、企業喊話，期待紀錄片「冠軍之路」可以打破之前棒球電影「KANO」的票房紀錄，希望各界支持。

