中職／領隊會議討論3重點 開放釘鞋顏色改由裁判認定

中華職棒今天召開會員大會及領隊會議，因應近期北捷事件，各界好奇中職賽事安檢是否有加強必要，秘書長楊清瓏對此回應，將從現有規範中研議加強安檢力道，也可能針對液態物質有更嚴格的規範。

楊清瓏會後受訪，談到今天領隊會議討論的三大要點，首先是釘鞋顏色將不再規範，將由裁判認定，只要不影響視線就開放；第二則為二軍停賽辦法，若遇到（申請主隊）球員受傷、兵役等問題導致人手不足，將裁定客隊9：0贏。

回顧今年賽季，陸續在4月富邦悍將、9月中信兄弟隊因人手不足申請二軍延賽，當時曾引起包括台鋼雄鷹隊總教練洪一中在內的人提出質疑，認為二軍還是要比戰績，無法比賽應該棄賽處理。

第三點討論則是近期球迷關心的安檢辦法，楊清瓏表示，會長蔡其昌有指示賽務組，研議檢討加強力道，在既有的安檢項目中，如何增加項目跟管理辦法。