快訊

張文隨機殺人30公分凶刀照曝 戰術背心竟還有2短刀2噴槍

中職／不公開的保護名單秒見光 林威助認為不妥盼聯盟有規範

生前僅剩老機車和戶頭幾十元 張文金流仍藏疑點

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／領隊會議討論3重點 開放釘鞋顏色改由裁判認定

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將先發投手力亞士（右二）穿的鞋太亮，主審要求他更換一雙鞋。記者余承翰／攝影
富邦悍將先發投手力亞士（右二）穿的鞋太亮，主審要求他更換一雙鞋。記者余承翰／攝影

中華職棒今天召開會員大會及領隊會議，因應近期北捷事件，各界好奇中職賽事安檢是否有加強必要，秘書長楊清瓏對此回應，將從現有規範中研議加強安檢力道，也可能針對液態物質有更嚴格的規範。

楊清瓏會後受訪，談到今天領隊會議討論的三大要點，首先是釘鞋顏色將不再規範，將由裁判認定，只要不影響視線就開放；第二則為二軍停賽辦法，若遇到（申請主隊）球員受傷、兵役等問題導致人手不足，將裁定客隊9：0贏。

回顧今年賽季，陸續在4月富邦悍將、9月中信兄弟隊因人手不足申請二軍延賽，當時曾引起包括台鋼雄鷹隊總教練洪一中在內的人提出質疑，認為二軍還是要比戰績，無法比賽應該棄賽處理。

第三點討論則是近期球迷關心的安檢辦法，楊清瓏表示，會長蔡其昌有指示賽務組，研議檢討加強力道，在既有的安檢項目中，如何增加項目跟管理辦法。

楊清瓏 台鋼雄鷹 中華職棒

延伸閱讀

中職／桃猿二軍宿舍1月搬到桃園市區 地獄級宿舍將退租

中職／不公開的保護名單秒見光 林威助認為不妥建議聯盟有規範

中職／宣布了！徐若熙穿18號加盟軟銀 味全龍領隊：盼在日職場上發光

中職／8年鉅約留住隊長林立 樂天桃猿秀出漂亮一手

相關新聞

日職／日媒為徐若熙冠上「台灣K博士」封號 軟銀GM讚25歲天賦超香

日本職棒軟銀鷹隊延攬台灣強投徐若熙，今天正式公布消息，日本媒體稱他是「台灣的K博士」，軟銀總經理三笠衫彥表示，期待徐若熙...

中職／宣布了！徐若熙穿18號加盟軟銀 味全龍領隊：盼在日職場上發光

味全龍球團今日正式宣布，陣中王牌投手徐若熙於今年球季結束後行使旅外球員權利，將於2026年賽季加盟日本職棒福岡軟銀鷹隊，...

中職／不公開的保護名單秒見光 林威助認為不妥建議聯盟有規範

江少慶透過自由球員補償轉戰統一獅隊，過程衍生意外插曲在於他未被保護一事秒曝光，副領隊林威助今天受訪坦言確實不妥，認為對球...

日職／徐若熙加盟記者會要來了 可望26日首披軟銀18號球衣亮相

徐若熙新球季前進日本職棒軟銀鷹隊，即將正式公布，日本媒體報導，軟銀預計26日在台灣為他舉辦記者會，日本則預計會在明年1月...

中職／桃猿二軍宿舍1月搬到桃園市區 地獄級宿舍將退租

樂天桃猿隊今年燒出的食宿風波，陸續獲得解決，副領隊礒江厚綺今天透露，二軍宿舍已經確定找到新址，將在明年1月1日之後陸續入...

日職／西武繼林安可後再簽外野洋砲 本季還在MLB出賽87場

西武獅隊今天公布兩位洋將補強，簽下投手威南斯（Allan Winans）、外野手卡納里歐（Alexander Canar...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。